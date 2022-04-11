Повинні постачати зброю в Україну немов захищають себе, – Зеленський про кроки Заходу після Бучі
Джерело:телеграм Володимира Зеленського
Після звірств, які скоїли росіяни на Київщині, західному світу стало зрозуміло, з ким має справу Україна. Тепер офіційний Київ чекає від західних партнерів більше необхідної зброї.
Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю для програми 60 Minutes американського телеканалу CBS. Він наголосив, що Захід має бути дуже серйозний у цьому питанні.
Актуально Ми захищаємо спроможність жити, як сучасні люди, – Зеленський про західні цінності
Мають постачати зброю так, ніби захищають себе, – Зеленський
Вони (західні країни – 24 канал) точно розуміють, про що я зараз говорю. Вони повинні постачати зброю так, як вони би мали захищати себе і своїх людей. По-іншому нам буде дуже складно стримувати цей натиск, бо це – орда,
– пояснив президент.
Росія абсолютно не рахує своїх людей, наголосив Зеленський, жодних емоцій до своїх військових у Москви немає. Тому кількість загарбників лише зростатиме.
Україна має отримати гарантії безпеки
Україна також повинна отримати гарантії безпеки. Іншим фактором є санкції, адже є нечесним вводити ті каральні обмеження, які працюватимуть "не дуже глибоко", додав президент.
Ми знаходили деякі речі в санкціях, які дуже легко фінансистам обійти і Росія їх обходила, про це знає західний світ,
– зазначив Зеленський.
Також важливо блокувати Росію політично, аби вона не могла брати участь у будь-яких самітах. Якщо представники Москви хочуть сидіти "за одним столом з іншими державами", то їм варто пояснити, як потрібно діяти у світі.Важливо! Президент Зеленський наголосив, що головне зараз для світу – перестати боятись Росію. Адже Україна територіально у 28 разів менша за Росію і показала, що її не боїться.
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