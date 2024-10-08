Що буде з повісткою, відправленою поштою, яку повернули
Джерело:"Наше Місто Дніпро"
Відправлення повісток поштою є законним, адже це регламентує постанова Кабміну №1487. Саме вона передбачає таке сповіщення громадянина про необхідність прийти в ТЦК та СП.
Адвокат Вадим Мальцев у коментарі виданню "Наше Місто Дніпро" розповів, що громадянин має реагувати на повістку, якщо отримав її поштою. До речі, особа має з'явитись в ТЦК навіть у випадку, коли їй повістку не вручили.
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Що каже юрист про повістки поштою
Вадим Мальцев розповів, що лист повертається до відділення Укрпошти у випадку:
- закінчення терміну зберігання;
- з проставленням відмітки співробітником Укрпошти, що людина не мешкає за адресою чи переїхала, чи невідомо, де перебуває.
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Далі Укрпошта повертає лист у ТЦК та СП, і вже тоді військкомат вже сам ухвалює рішення щодо подальших дій.
Вона (людина – 24 Канал) має з'явитись (до ТЦК та СП – 24 Канал) в той термін, коли зазначено безпосередньо в повістці. Там має бути зазначена безпосередньо підстава, для чого викликають людину,
– заявив адвокат.
За його словами, у повістці мають зазначити причину виклику. Зокрема, причиною може бути:
- уточнення даних,
- проходження Військово-лікарської комісії;
- уточнення додаткових даних, адже попередніх недостатньо для визначення спеціалізації військово-облікової спеціальності військовослужбовця.