Що буде з повісткою, відправленою поштою, яку повернули

Відправлення повісток поштою є законним, адже це регламентує постанова Кабміну №1487. Саме вона передбачає таке сповіщення громадянина про необхідність прийти в ТЦК та СП.

Адвокат Вадим Мальцев у коментарі виданню "Наше Місто Дніпро" розповів, що громадянин має реагувати на повістку, якщо отримав її поштою. До речі, особа має з'явитись в ТЦК навіть у випадку, коли їй повістку не вручили.

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Що каже юрист про повістки поштою

Вадим Мальцев розповів, що лист повертається до відділення Укрпошти у випадку:

закінчення терміну зберігання;

з проставленням відмітки співробітником Укрпошти, що людина не мешкає за адресою чи переїхала, чи невідомо, де перебуває.

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Далі Укрпошта повертає лист у ТЦК та СП, і вже тоді військкомат вже сам ухвалює рішення щодо подальших дій.

Вона (людина – 24 Канал) має з'явитись (до ТЦК та СП – 24 Канал) в той термін, коли зазначено безпосередньо в повістці. Там має бути зазначена безпосередньо підстава, для чого викликають людину,

– заявив адвокат.

За його словами, у повістці мають зазначити причину виклику. Зокрема, причиною може бути: