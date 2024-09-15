Видачу повісток автоматизують через "Оберіг": у Міноборони пояснили, як це працюватиме

Аби зробити процес оповіщення військовозобов'язаних громадян ефективнішим, Міністерство оборони розробило функціонал. Повістку можна буде генерувати у реєстрі "Оберіг" та підписувати електронним підписом начальника ТЦК.

Також оборонне відомство планує залучити до цього процесу "Укрпошту". Деталі розповів начальник Управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий у DOU Podcast.

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За його словами, зараз повістки виписують вручну, роздруковують, а потім стос паперу приходить начальнику ТЦК, який має підписувати їх та ставити печатку. Надалі процес автоматизують.

Чи будуть повістки в реєстрі "Оберіг"

"Оповіщення йтиме відразу на централізований друк, звідти – на "Укрпошту", яка далі розвозитиме повістки. У Міноборони натомість буде актуальна інформація, де повістка: чи була вона доставлена чи ні, чи десь загублена, скільки часу на доставку пішло тощо", – розповів Берестовий.

За словами представника Міноборони, процес буде прозорим і сприятиме тому, що військово-політичне керівництво володітиме релевантною інформацією. Берестовий наголосив, що перевірити вірогідність повістки можна буде у застосунку "Резерв+". При цьому, за його словами, повісток у самому застосунку не буде.

"Ми цього не плануємо. У нас беклог (список завдань) розписаний до середини весни – повісток там немає", – додав він.

Та ще раз зазначив, що наразі відомство працює над розробкою функціоналу, який "хоч трохи автоматизує, цивілізує вручення повісток".