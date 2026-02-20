Путін тисне на Лукашенка: чи є загроза для України та що задумав Кремль

У західних регіонах Білорусі чоловікам почали масово вручати повістки на позапланові військові збори. Усе відбувається з поспіхом та спричинило бурхливе обговорення у соцмережах.

Незадовго до цього Олександр Лукашенко раптово взявся перевіряти армію Білорусі. Спеціально для 24 Каналу експерти розкрили, чи зросла загроза для України та як Путін тисне на самопроголошеного президента Білорусі.

Зверніть увагу З осені на території Білорусі розташовані ретранслятори для ударних дронів Росії, – Зеленський

До чого Путін може примушувати Лукашенка?

Військовий експерт, засновник БФ "Закриємо небо України", генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко розцінює це як підготовку для можливих дій з боку Білорусі.

Путін тисне на свого васала, щоб форма участі у війні від білорусів була не тільки опосередкованою – зброєю, шпиталями, територією, а й, можливо, із залученням військ,

– зазначив Романенко.

Адже, за його словами, Путіну не вдається зупинити негативні тенденції в Росії, які активно набирають обертів.

Тож, з огляду на останні рухи, які відбуваються в Білорусі, європейцям варто реагувати енергійніше та рішучіше. Й стосується це не тільки війни, яку Росія розв'язала проти України.

Варто згадати, що 18 лютого Україна офіційно запровадила санкції проти Олександра Лукашенка. Це відповідь на систематичне сприяння вбивствам українців та підігравання Кремля. Зокрема, у 2025 році Росія розмістила в Білорусі мережу ретрансляторів для керування ударними безпілотниками. Через це зросли можливості ворога атакувати Північ України – від Київської області до Волині.

Чим Путін тисне на Лукашенка?

Заступник керівника Перехідного Кабінету Білорусі Павло Латушко зауважив, що Лукашенко знову взявся активно критикувати Захід.

Водночас він наголосив, що Білорусь не має друзів у світі. На думку опозиціонера, це обмовка Лукашенка, бо інакше це б означало, що й Росія є ворогом Мінська.

Кремль може вдаватися до тактики "батога й пряника", стверджуючи, що у 2030 році США та Європа планують усунути самопроголошеного президента Білорусі від влади.

Проти Лукашенка Москва організувала таку інформаційно-пропагандистську кампанію. Мовляв, ми тобі колись дозволили втриматися при владі, але тепер ставимо дедлайн до 2030 року. Якщо виконуватимеш наші інтереси, то, можливо, дозволимо тобі бути при владі й надалі,

– сказав білоруський опозиціонер.

У Путіна також міркують над тим, аби відправити до Білорусі російських військових начебто для захисту союзника. Наприклад, якщо у країні спалахне бунт, то Кремль може застосувати свою армію для його придушення.

Латушко вважає, що Лукашенко припустився великої помилки, коли підписав відповідний документ із Кремлем. Адже так він дозволив Росії використовувати її армію на території Білорусі.

Лукашенко продав внутрішній суверенітет своєї країни за перенесення білоруських боргів перед Росією на 2037 рік,

– заявив Латушко.

Він додав, що Лукашенко прагне якнайдовше перебувати при владі. І самопроголошеного президента Білорусі не хвилює те, що буде з країною після нього.

Наскільки загрозлива для України армія Білорусі?

Ігор Романенко нагадав, що незадовго до повномасштабного вторгнення Росія спільно з Білоруссю проводили спільні навчання одне за іншим, тобто готувалися до початку війни. Також білоруська армія інтенсивно проводить навчання впродовж майже 4 років самої війни Кремля проти України.

І зараз Путін примушує Лукашенка, щоб він займався цим. Звісно, це якимось чином підвищує рівень готовності до бойових дій,

– сказав Романенко.

Однак, зауважив він, жодні навчання все ж не замінять досвіду безпосередньої участі в бойових діях. А у світі нині найбільш боєготові армії – українська та російська зі своїм відповідним досвідом.

Щодо білоруської армії, то, за словами генерал-лейтенант у відставці, боєздатними й активними зараз є орієнтовно 8 – 10 тисяч військовослужбовців цієї країни.

Водночас він наголосив, що Україна має відповідні укріплення на кордоні з Білоруссю. Проте, якщо ж буде сформовано другий фронт – це стане непростим іспитом для Сил оборони України.

Тому, додав військовий експерт, краще запобігти безпосередній участі армії Білорусі у війні, створивши такі умови, коли, попри тиск Путіна, Лукашенко не наважиться на такі дії. Адже впродовж 4 років йому вдавалося маневрувати й уникати залучення білоруських збройних сил у війну.

