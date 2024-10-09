Повістки поштою вручатимуть по-новому: які зміни вніс Кабмін

Кабінет Міністрів вніс деякі зміни до вручення повісток поштою. Відтепер їх мають вручати особисто у руки адресату, а на рекомендованому листі мають бути позначки "Повістка ТЦК" і "Вручити особисто".

Про це мовиться у постанові Кабінету Міністрів України № 1147, затвердженої від 8 жовтня 2024 року. Як тепер зміниться процедура вручення повісток поштою – передає 24 Канал.

До теми Повістки Укрпоштою: що робитиме ТЦК з неотриманим листом з повісткою

Повістки поштою вручатимуть по-новому

У постанові Кабміну № 1147 мовиться, що повістку від ТЦК представник пошти має вручити особисто у руки адресату. Вона, як і раніше, надсилається рекомендованим поштовим відправленням з описом вкладення та повідомленням про вручення, але відтепер також повинна мати позначки "Повістка ТЦК" та "Вручити особисто".

Рекомендовані листи з позначкою "Повістка ТЦК" під час доставки за зазначеною адресою вручаються особисто одержувачу,

– мовиться у постанові.

Якщо адресат не перебуває за адресою, вказаною у військово-облікових даних у ТЦК, то працівник пошти повідомляє військовозобов'язаного за номером телефону про відправлення або може залишити у поштовій скриньці повідомлення про отримання рекомендованого листа з поміткою "Повістка ТЦК".

Адресат зобов'язаний протягом 3 днів з'явитися до відділення пошти та отримати рекомендований лист. Якщо ж адресат не з'явився, то працівник пошти робить позначку "адресат відсутній за зазначеною адресою". Це засвідчується підписом і відбитком, і не пізніше наступного робочого дня повертають рекомендований лист до ТЦК.