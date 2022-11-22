Повістки прийдуть кожному: чи варто всім чоловікам готуватися до мобілізації

Вже дев’ять місяців триває війна Росії проти України. За цей час мобілізували чимало бійців. Наразі на фронті країну захищає понад 1 мільйон людей. Але військові наголошують, що розслаблятися не на часі й повістки можуть прийти всім військовозобов’язаним чоловікам.

Зокрема, повістку варто очікувати всім військовозобов'язаним чоловікам віком до 60 років. Про це нещодавно заявляв начальник Київського міського центру комплектування та соціальної підтримки, полковник Юрій Максимів в інтерв'ю. Тому сайт 24 каналу вирішив розібратися, чи справді всім чоловікам варто чекати повісток, і чи може в Україні наступити масова мобілізація.

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Повістки дійсно можуть прийти всім, але є "але"

Надія Грищенко, адвокатка, юристка Ario Law Firm, каже, що повістку чоловік може отримати, але чи буде мобілізований – це наступне питання. Перед тим потрібно буде пройти військово-лікарську комісію (ВЛК) і встановити придатність до військової служби. А вже потім вирішуватиметься, чи буде він проходити військову службу і де саме.

Адже взагалі, можливо, буде встановлено, що чоловік не підлягає мобілізації відповідно до статті 23З Закону України "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку". Слід розуміти, що повістка і мобілізація – це не тотожні поняття,

– каже Грищенко.

Дмитро Сінченко, голова ГО "Асоціація Політичних Наук", наголошує, щоб призвати в армію всіх чоловіків, не достатньо просто надрукувати й розіслати всім повістки. Не достатньо всіх розшукати й всім їх вручити. Не достатньо навіть провести медогляд всіх мобілізованих і всіх визнати придатними. І хоч все вище перелічене зробити не просто, це ще далеко не все. З мобілізованими треба ще щось робити – їх необхідно десь розмістити, годувати, екіпірувати, навчати, озброїти. А потім на всю цю масу мобілізованих необхідно знайти десь командний склад.

Чи можливо це в Україні? Теоретично так, але на практиці – ні. Для цього потрібно дуже багато грошей і, що ще важливіше – дуже багато часу. І якщо ресурси ще можливо знайти, якщо в це серйозно вкладуться всі наші союзники, то з часом точно виникне проблема,

– пояснив Сніченко.

Він додав, попри те, що Україна воює, хтось має забезпечувати існування держави. Хтось має підтримувати в робочому стані інфраструктуру, хтось має виготовляти їжу, хтось має виробляти товари, хтось має їх продавати, хтось має дбати, щоб економіка продовжувала функціонувати. А ще хтось має навчати і лікувати.

Простіше буде знищити Росію наявними ресурсами, ніж мобілізувати всіх чоловіків в Україні. Не варто очікувати масової мобілізації в Україні,

– підсумував експерт.



Отримання повістки не означає негайну мобілізацію / АрміяInform

У масовій мобілізації поки що немає потреби

Станіслав Лифлянчик, адвокат АФ "ПАКС", говорить, що наразі в країні триває загальна мобілізація й вона і так масова. Її метою є мобілізація до армії всіх тих, хто необхідний, і в тій кількості, яка необхідна. Тобто теоретично так, можуть призвати всіх чоловіків, що за станом здоров’я та віком підлягають мобілізації. Однак по факту така кількість людей в ЗСУ не потрібна та не можлива. Таке питання постійно виникає через те, що продовжується процес з видачею повісток про виклик до центрів комплектування.

Він не зупиняється для того, щоб якомога більше чоловіків, що підлягають мобілізації, стали на облік до своїх військкоматів, пройшли медкомісії та перейшли до статусу резервістів. Адже резервістів куди простіше мобілізувати, аніж чоловіків, що не пройшли відповідну комісію і вештаються бозна-де без відома армії,

– пояснив Лифлянчик.

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Віолета Монастирська, адвокат Адвокатського об’єднання Legal Strategy, нагадує, що нещодавно начальник управління персоналу штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що посилення мобілізації можливе лише в тому разі, коли цього потребуватиме ситуація на фронті. У кожного центру комплектування та соціальної підтримки є план за кількістю спеціалістів, яких необхідно призвати. Якщо ситуація на фронті ускладнюватиметься, цей план також змінюватиметься.

За його словами, тепер всі плани та завдання щодо мобілізації в Україні складаються з огляду на мобілізацію в Росії. Однак, наразі немає потреби призивати на військову службу всіх військовозобов’язаних чоловіків. І найближчим часом така необхідність не має з'явитися.

Станом на сьогодні на часі є ряд законопроєктів щодо розширення категорії бронювання працівників компаній від мобілізації та можливості звільнення окремих категорій людей, які мобілізувалися після 24 лютого. Таким чином, дійсно прослідковується тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до скорочення,

– пояснила Монастирська.

Як зазначив Горбач, ажіотаж щодо добровольців наразі спав, до територіальних центрів комплектування приходить менше охочих, ніж на початку війни, але вони все одно приходять.

Тож, як ми бачимо, повістки дійсно вручити можуть всім, але таку кількість воїнів зараз буде дуже складно одягнути, екіпірувати та всьому навчити. Тому поки у командування кажуть, що потреби у масовій мобілізації немає.