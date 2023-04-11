Повістки отримають усі та нікуди не виїдуть: в Росії відтепер мобілізовуватимуть по-новому

В Росії мобілізація йде за планом – там вирішили прирівняти електронні повістки до паперових. А ухилянти просто не зможуть виїхати з країни.

При цьому російські чиновники запевнили, що це ніяк не пов'язано з мобілізацією – її кажуть, наразі не планують. Так-так, якщо ще є росіяни, які вірять своїй владі – нам дуже шкода їх. 24 Канал розповідає, що означає закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних в Росії.

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Закон уже ухвалили: головне, що він передбачає

Держдума 11 квітня ухвалила в остаточному III читанні закон про єдиний реєстр військовозобов'язаних. Тепер він буде формуватися в автоматизованому режимі.

Найголовніший ось цей пункт: "громадяни, які підлягають мобілізації, зобов'язані отримувати повістки". Тобто, або у паперовому варіанті, або електронному, але усі росіяни, які підлягають мобілізації – відтепер точно отримають повістку.

Повістки можуть бути надіслані громадянам у письмовій формі під розписку, поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також в електронній формі.

І ось тут ще цікавіше – усім громадянам, які отримали повістку – заборонено виїзд з країни. Правда, тут є уточнення маленьке: "до їх візиту до військкомату". Але потім за кордон їх таки відправлять – в Україну з поганим екіпіруванням вести бій проти титанів – ЗСУ.

Є інші цікаві обмеження для росіян-ухилянтів

Зазначають, що серед інших заходів – обмеження на право керування автомобілем для ухилянта, якщо він не прийшов на порядок денний протягом 20 днів з його отримання.

Схоже, за росіян таки взялись серйозно.

А ще додають, що зарахування до запасу може здійснюватися без особистої явки до військкомату на підставі відомостей про громадян.

В Кремлі брешуть, що повістки не пов'язані з війною

Ще до того, як Дума ухвалила закон, відповідаючи на питання росЗМІ, чи не побоюється Кремль паніки і нової хвилі еміграції, Пєсков почав виправдовуватись, що нововведення ніяк не пов'язанні з мобілізацією.

"Ні, абсолютно. Тому що це не пов'язано з мобілізацією, це пов'язано з військовим обліком", – заявив прихвостень Путіна.

Він також цинічно заявив, що нова хвиля мобілізації не планується. Звісно, для чого, якщо її можна спершу почати приховано, а потім оголосити "частково".