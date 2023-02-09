Що робити, якщо прийшла повістка чоловіку, який за кордоном: пояснення юристки

Під час загальної мобілізації вручати повістки можуть чоловікам від 18 до 60 років. Бувають випадки, коли повістка прийшла, а військовозобов’язаний перебуває за кордоном.

Що робити у такому випадку – розповіла юристка Надія Грищенко. За її словами, є певні правила вручення та отримання повісток.

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Що робити, якщо прийшла повістка чоловіку, який за кордоном

Юристка зауважила, що повістка вручається особисто військовозобов’язаному, якого викликають до військкомату. Тому, якщо людина за кордоном, ніхто окрім неї отримати повістку не зможе.

Після отримання повістки чоловік має ознайомитися з нею та поставити підпис, який і підтверджує, що особа отримала повістку та має прийти до військкомату.

За отримання повістки військовозобов’язана особа розписується в розписці і заповнює дату, коли вона отримала таку повістку,

– зазначила експертка.

Якщо військовозобов’язаний перебуває за кордоном, то повістку він не отримає. До того ж у закордонних дипломатичних установах не вручають повістки.

До речі, якщо повістку видали комусь із родичів військовозобов’язаного чоловіка, то вони мають повідомити, що він перебуває за кордоном та повернутися не зможе.

У яких випадках можна відмовитись від повістки

Якщо невірно вказані дані особи;

Якщо повістку вручає не уповноважена особа;

Якщо у повістці немає підпису військового комісара чи печатки військкомату.

Що загрожує за відмову від повістки

Якщо у повістці є помилка, то потрібно скласти акт про відмову від отримання. Це відбувається у присутності свідків. Після складання акту про відмову він розглядається у центрі комплектування.

Тоді можуть стягнути штраф від 850 до 1 700 гривень за порушення правил. Однак накладення штрафу можна заперечити через суд, де комплектування доводитиме, що ви порушили правила обліку.