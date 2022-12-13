Загальна мобілізація в Україні: який є порядок вручення повісток
В Україні проводять загальну мобілізацію під час воєнного стану. Повістку можуть вручити військовозобов’язаному будь-де.
Таким чином, законодавчих вимог щодо місця вручення повісток немає. Який є порядок вручення повісток – читайте у матеріалі 24 каналу.
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Порядок вручення повісток
У військовозобов’язаного має бути при собі паспорт, який потрібно пред’явити представникам військкомату, щоб підтвердити особу отримувача повістки.
Після отримання повістки необхідно ознайомитись із текстом документа, а вже потім поставити підпис про його отримання.
У повістці мають бути вказані:
- ПІБ та адреса місця проживання призовника;
- вид повістки;
- перелік документів, які треба мати із собою;
- обов’язки призваного на строкову службу (для громадян, призваних на строкову військову службу);
- до якого виду (роду) військ (сил) та до якої військової команди зараховано (для громадян, призваних на строкову військову службу);
- дата, час та адреса – коли й куди необхідно з’явитися;
- назва органу, печатка, підпис, ПІБ керівника ТЦК та СП.
Якщо повістка заповнена правильно, то після її підписання необхідно з’явитися у територіальний центр. Водночас потрібно мати з собою документи, що вказані у повістці.Зверніть увагу! Виклик повісткою означає уточнення даних чи проходження військово-лікарської комісії, щоб з’ясувати придатність до служби. Тільки після цього ухвалюють рішення, куди військовозобов’язаного скерувати.
Які є види повісток
- повістка, щоб з’явитися у військкомат для уточнення облікових даних військовозобов'язаного;
- повістка на проходження медичного огляду при військкоматі;
- повістка-призов на строкову військову службу;
- повістка на прибуття на призовну дільницю.