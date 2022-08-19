За яким принципом виписують повістки до військкомату

Українцям можуть вручати повістки на вулиці хаотично. Але, якщо вам принесли її додому, значить є така необхідність відповідно до мобілізаційних завдань.

Принести повістку додому можуть за дорученням Генштабу, у якому, наприклад, сказали зібрати по якомусь району певну кількість артилеристів або радистів. Про це розповів адвокат Андрій Новак.

До теми Військкомати можуть повторно вручати повістки: у яких випадках

Як виписують повістки до військкомату

За словами адвоката, начальники військкомату виписують повістки військовозобов’язаним залежно від інформації про них, яка є у ТЦКСП (Територіальний центр комплектування та соціальної підтримки – 24 канал): кваліфікація, сімейний стан тощо.

Новак зазначив, якби люди виконували вимоги законодавства і вчасно сповіщали військкомати про зміну своїх сімейних і персональних даних, то ситуації з масовою видачею повісток на блокпостах не було б.

Військком не знає про людину нічого. У його картці записано, що людині, умовно, 20 років, у неї немає інвалідності, немає дітей. А ситуація могла вже змінитися,

– наголосив юрист.

Тому, якби люди оновлювали інформацію, військкомати знали б, де і кому видавати повістки першочергово, а кому взагалі не видавати.

Що буде, якщо відмовитися від повістки

Якщо людина відмовляється підписувати повістку, то працівники центру комплектування у присутності свідків можуть скласти акт відмови. У цьому випадку доведеться сплатити від 850 до 1700 гривень. Цей штраф можна оскаржити в місцевому суді.

Коли можна відмовитись від повістки:

коли у ній вказані неправильні паспортні дані,

коли вона заповнена з помилками.

Тоді складають акт про відмову у присутності свідків, а документ направляють у центр комплектування.

До речі, вручення повістки на вулиці або на блокпосту не суперечить закону. Однак через це багато людей сприймають це за покарання й просто бояться виходити на вулицю. Варто наголосити, що повістки не завжди означають призов на службу. Військовий Збройних Сил України Євген Карась 24 каналу висловив свою думку про подібні вручання повісток у різних місцях.

Вас може зацікавити – У МВС розповіли все про вручення повісток в Україні: дивіться відео