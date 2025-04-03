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24 Канал Новини України В Україну залітають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
3 квітня, 21:43
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В Україну залітають "Шахеди": в яких областях зараз тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 3 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми В Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза балістики

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

21:46, 03 квітня

Увага! Місто Харків.У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА із заходу та північного заходу. Перебувайте в укриттях до відбою!

21:40, 03 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння в областях,  де оголошено повітряну тривогу!

21:40, 03 квітня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

21:38, 03 квітня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.

21:30, 03 квітня

Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

21:26, 03 квітня

На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс – західний.