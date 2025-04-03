В Україну залітають "Шахеди": в яких областях зараз тривога
Російська армія ввечері 3 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми В Києві та низці областей оголошували тривогу: була загроза балістики
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Увага! Місто Харків.У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА із заходу та північного заходу. Перебувайте в укриттях до відбою! Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу! Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу. Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс – західний.
Увага! Місто Харків.У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА із заходу та північного заходу. Перебувайте в укриттях до відбою!
Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено повітряну тривогу!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з північного сходу.
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
На півдні Сумщини ворожі ударні БпЛА, курс – західний.