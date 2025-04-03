В Україну залітають "Шахеди": в яких областях зараз тривога

Російська армія ввечері 3 квітня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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