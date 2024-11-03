В Україну залітають російські "Шахеди": які області під загрозою
Російська армія ввечері 3 листопада вчергове запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед".Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Спочатку тривога лунала у північно-східному регіоні країни. 24 Канал закликає жителів областей, де звучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Авіаексперт пояснив, чому складніше збивати "Шахеди", які дуже низько летять
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Швидкісна ціль на Суми! У Сумах пролунали вибухи. Монітори пишуть про загрозу балістики для області. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Повітряні сили написали про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини.Курс південно-західний! Моніторингові телеграм-канали пишуть про щонайменше 3 групи БпЛА через Шостку на Новгород-Сіверський. Також монітори зазначили, що відмічено пуски БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська.
Швидкісна ціль на Суми!
У Сумах пролунали вибухи. Монітори пишуть про загрозу балістики для області.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили написали про групу ударних БпЛА на півночі Сумщини.Курс південно-західний!
Моніторингові телеграм-канали пишуть про щонайменше 3 групи БпЛА через Шостку на Новгород-Сіверський.
Також монітори зазначили, що відмічено пуски БпЛА типу "Шахед" з Приморсько-Ахтарська.