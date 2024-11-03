В Україну залітають російські "Шахеди": які області під загрозою

3 листопада 2024, 19:08
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 3 листопада вчергове запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед".Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Спочатку тривога лунала у північно-східному регіоні країни. 24 Канал закликає жителів областей, де звучала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту. 

До теми Авіаексперт пояснив, чому складніше збивати "Шахеди", які дуже низько летять

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

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