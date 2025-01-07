Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях лунає тривога

7 січня 2025, 22:17
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія пізно ввечері 7 січня знову запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Спочатку небезпека була для жителів північно-східного регіону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія атакувала Україну 103 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:55, 07 січня

 Нова група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний.

22:48, 07 січня

Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів:

  • ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний;
  • БпЛА на півночі Сумщини – курс східний.
22:13, 07 січня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

22:06, 07 січня

Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників:

  • ударний БпЛА на півночі Чернігівщини – напрямок південно-західний;
  • група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний;
  • ворожий БпЛА на Харківщині – напрямок на північ.
21:53, 07 січня

БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південному напрямку.