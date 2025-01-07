Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях лунає тривога
Російська армія пізно ввечері 7 січня знову запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Спочатку небезпека була для жителів північно-східного регіону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Нова група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний. Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів: Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників: БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південному напрямку.
Нова група ударних БпЛА на Сумщині – курс західний.
Повітряні сили повідомили про рух ворожих дронів:
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили повідомили про рух ворожих безпілотників:
БпЛА на півночі Чернігівщини рухаються в південному напрямку.