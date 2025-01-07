Росія знову атакує Україну "Шахедами": у яких областях лунає тривога

Російська армія пізно ввечері 7 січня знову запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Спочатку небезпека була для жителів північно-східного регіону України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Росія атакувала Україну 103 дронами: скільки "Шахедів" збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.