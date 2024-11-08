Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза

У низці областей України ввечері 8 листопада пролунала повітряна тривога. Це сталося через пуски російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу в Україні

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