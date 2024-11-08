Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза
У низці областей України ввечері 8 листопада пролунала повітряна тривога. Це сталося через пуски російських ударних безпілотників типу "Шахед".
Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону
Що відомо про повітряну тривогу в Україні
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
"Шахед" на Херсонщині рухається курсом на Миколаїв. Повітряні сили написали, що: Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту Повітряні сили повідомили, що: Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину. БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.
"Шахед" на Херсонщині рухається курсом на Миколаїв.
Повітряні сили написали, що:
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту
Повітряні сили повідомили, що:
Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.
БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.