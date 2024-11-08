Росіяни знову запустили по Україні "Шахеди": для яких областей є загроза

8 листопада 2024, 22:02
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Автор: Владислав Кравцов

У низці областей України ввечері 8 листопада пролунала повітряна тривога. Це сталося через пуски російських ударних безпілотників типу "Шахед".

Ворожі дрони-камікадзе курсували з північно-східного напрямку. 24 Канал закликає жителів областей, де пролунала сирена, прямувати в укриття цивільного захисту.

До теми Російські війська використовують дрони-приманки, щоб здолати протиповітряну оборону

Що відомо про повітряну тривогу в Україні

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

22:44, 08 листопада

 "Шахед" на Херсонщині рухається курсом на Миколаїв.

22:32, 08 листопада

Повітряні сили написали, що:

  • група "Шахедів" на сході  Полтавщини рухається курсом на Харківщину.
  • БпЛА на  Сумщині рухається курсом на Чернігівщину.
  • "Шахед" на півночі Полтавщини рухається в напрямку на південний захід.
  • БпЛА на сході Чернігівщини – курс південний.
22:00, 08 листопада

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться карту

21:59, 08 листопада

Повітряні сили повідомили, що:

  • група "Шахедів" на півдні Сумщини рухається курсом на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.
21:27, 08 листопада

Група "Шахедів" з Сумщини рухається курсом на Чернігівщину.

21:18, 08 листопада

БпЛА на півночі Сумщини в південному напрямку.