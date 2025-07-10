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24 Канал Новини України Ворожі дрони посеред дня дісталися Заходу України: в яких областях небезпека
10 липня, 14:12
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Ворожі дрони посеред дня дісталися Заходу України: в яких областях небезпека

Владислав Кравцов

Російські дрони фіксували над Україною і вдень 10 липня. Ворожі безпілотники дісталися західних областей нашої держави.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми В КМВА пояснили, чому в Києві не будуть впроваджувати ізраїльську модель повітряних тривог 

Де зараз повітряна тривога

Повітряна тривога в Україні зараз: дивіться на карті

 

14:19, 10 липня

  • Львівщина: БпЛА – курсом на Буськ.

  • БпЛА – на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.

13:54, 10 липня

БпЛА із Львівщини – курсом на Бурштин.

13:37, 10 липня

  • Львівщина: БпЛА – курсом на Львів.

  • Вінниччина: БпЛА повз Копайгород – курсом на Хмельниччину. 

  • Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк.

13:07, 10 липня

  • Рівненщина: БпЛА – повз Березне у напрямку Волинської області.

  • Волинська область: БпЛА – повз Сенкевичівку.

12:43, 10 липня

  • Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк.

  • Житомирщина: БпЛА – у напрямку Рівненщини.