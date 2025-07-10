Ворожі дрони посеред дня дісталися Заходу України: в яких областях небезпека
Російські дрони фіксували над Україною і вдень 10 липня. Ворожі безпілотники дісталися західних областей нашої держави.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми В КМВА пояснили, чому в Києві не будуть впроваджувати ізраїльську модель повітряних тривог
Де зараз повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні зараз: дивіться на карті
Львівщина: БпЛА – курсом на Буськ. БпЛА – на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей. БпЛА із Львівщини – курсом на Бурштин. Львівщина: БпЛА – курсом на Львів. Вінниччина: БпЛА повз Копайгород – курсом на Хмельниччину. Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк. Рівненщина: БпЛА – повз Березне у напрямку Волинської області. Волинська область: БпЛА – повз Сенкевичівку. Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк. Житомирщина: БпЛА – у напрямку Рівненщини.
Львівщина: БпЛА – курсом на Буськ.
БпЛА – на межі Тернопільської та Івано-Франківської областей.
БпЛА із Львівщини – курсом на Бурштин.
Львівщина: БпЛА – курсом на Львів.
Вінниччина: БпЛА повз Копайгород – курсом на Хмельниччину.
Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк.
Рівненщина: БпЛА – повз Березне у напрямку Волинської області.
Волинська область: БпЛА – повз Сенкевичівку.
Волинська область: БпЛА – курсом на Луцьк.
Житомирщина: БпЛА – у напрямку Рівненщини.