Росія вкотре запустила "Шахеди": для яких областей України оголосили загрозу

Увечері неділі, 13 липня, росіяни вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголосили в низці областей.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Детальніше про небезпеку, рух ворожих дронів і вибухи – читайте в матеріалі.

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