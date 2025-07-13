Росія вкотре запустила "Шахеди": для яких областей України оголосили загрозу
Увечері неділі, 13 липня, росіяни вкотре запустили по Україні ударні безпілотники. Повітряну тривогу оголосили в низці областей.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ. Детальніше про небезпеку, рух ворожих дронів і вибухи – читайте в матеріалі.
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Куди летять "Шахеди"?
Ворожі БпЛА в напрямку Сум з північного сходу! Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний. Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.
Ворожі БпЛА в напрямку Сум з північного сходу!
Харківська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
БпЛА на північному сході Чернігівщини, курс – південно-західний.
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
БпЛА на півночі Сумщини, курс – південно-західний.