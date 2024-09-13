Росіяни запустили "Шахеди" з Курської області: де зараз лунає тривога

13 вересня 2024, 22:11
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Автор: Дмитро Усик

Росія щоденно тероризує українських громадян. У ніч на 14 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".

Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, розповідає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні

22:27, 13 вересня

Де зараз тривога

22:06, 13 вересня

Активність ворожої тактичної авіації на південному сході.

Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

22:02, 13 вересня

Відбій загрози балістики для Київської області.

21:58, 13 вересня

Загроза застосування балістики Київщина.

21:52, 13 вересня

Загроза застосування балістики з Курська.

21:40, 13 вересня

Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів" з району Курська.