Росіяни запустили "Шахеди" з Курської області: де зараз лунає тривога

Росія щоденно тероризує українських громадян. У ніч на 14 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".

Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, розповідає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні