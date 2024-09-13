Росіяни запустили "Шахеди" з Курської області: де зараз лунає тривога
Росія щоденно тероризує українських громадян. У ніч на 14 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".
Закликаємо не ігнорувати сигнали тривоги та у разі загрози негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, розповідає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
Активність ворожої тактичної авіації на південному сході. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Відбій загрози балістики для Київської області. Загроза застосування балістики Київщина. Загроза застосування балістики з Курська. Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів" з району Курська.
Де зараз тривога
Активність ворожої тактичної авіації на південному сході.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Відбій загрози балістики для Київської області.
Загроза застосування балістики Київщина.
Загроза застосування балістики з Курська.
Повітряні сили попередили про пуски "Шахедів" з району Курська.