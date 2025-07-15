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24 Канал Новини України Україна знову під атакою "Шахедів": для яких регіонів є загроза
15 липня, 21:19
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Україна знову під атакою "Шахедів": для яких регіонів є загроза

Владислав Кравцов

У низці областей України ввечері 15 липня почала ширитися повітряна тривога. Ворог знову запустив свої безпілотники типу "Шахед" по нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми По всій Україні була повітряна тривога: у небо злітав МіГ-31К 

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

 

21:52, 15 липня

Полтава – залишайтесь в укриттях!

21:50, 15 липня

БпЛА – через Дніпропетровщину курсом на Кіровоградську область.

21:48, 15 липня

Декілька груп БпЛА – у напрямку Миргорода.

21:41, 15 липня

БпЛА – на Кривий Ріг.

21:13, 15 липня

Нові групи БпЛА через Запоріжжя – в напрямку Дніпропетровщини.

21:07, 15 липня

На Запоріжжі працює ППО, – ОВА.

21:04, 15 липня

Більшість БпЛА – повз Ромни у напрямку Полтавщини.

20:51, 15 липня

Сумщина: БпЛА – повз Конотоп, Буринь.

20:14, 15 липня

Сумщина: групи БпЛА через Шостку – в напрямку Чернігівщини.

19:54, 15 липня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.