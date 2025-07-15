Україна знову під атакою "Шахедів": для яких регіонів є загроза

У низці областей України ввечері 15 липня почала ширитися повітряна тривога. Ворог знову запустив свої безпілотники типу "Шахед" по нашій державі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми По всій Україні була повітряна тривога: у небо злітав МіГ-31К

Що відомо про повітряну тривогу?

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті