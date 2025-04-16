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24 Канал Новини України У низці областей України – тривога: є загроза ворожої балістики та "Шахедів"
16 квітня, 21:28
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У низці областей України – тривога: є загроза ворожої балістики та "Шахедів"

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 16 квітня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це по областях шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

22:32, 16 квітня

У Дніпрі повторні вибухи.

22:28, 16 квітня

Дніпро – БпЛА на місто!

22:08, 16 квітня

4 вибухи пролунали в Ізюмі.

22:04, 16 квітня

У Дніпрі чутно вибухи.

22:03, 16 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!

21:55, 16 квітня

Місто Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!

21:50, 16 квітня

Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста!

21:39, 16 квітня

Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.

21:29, 16 квітня

Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!

21:26, 16 квітня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

20:59, 16 квітня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА на сході Харківщини, курс – західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
  • БпЛА на межі Донецької та Дніпропетровської областей, курс – північно-східний.
20:42, 16 квітня

Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!

20:37, 16 квітня

Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!

20:16, 16 квітня

Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:57, 16 квітня

Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!

19:53, 16 квітня

Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!