У низці областей України – тривога: є загроза ворожої балістики та "Шахедів"
Російська армія ввечері 16 квітня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це по областях шириться повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
У Дніпрі повторні вибухи. Дніпро – БпЛА на місто! 4 вибухи пролунали в Ізюмі. У Дніпрі чутно вибухи. Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу! Місто Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку! Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста! Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА. Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу! Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА! Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА! Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА! Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!
У Дніпрі повторні вибухи.
Дніпро – БпЛА на місто!
4 вибухи пролунали в Ізюмі.
У Дніпрі чутно вибухи.
Загроза застосування балістичного озброєння з південного сходу!
Місто Дніпро – БпЛА з південно-західного напрямку!
Кривий Ріг – БпЛА з півдня у напрямку міста!
Херсонська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Загроза застосування балістичного озброєння зі сходу!
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Харківська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Одеська, Миколаївська області – загроза застосування ударних БпЛА!
Донецька область – загроза застосування ударних БпЛА!
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА!
Запорізька область – загроза застосування ударних БпЛА!