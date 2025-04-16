У низці областей України – тривога: є загроза ворожої балістики та "Шахедів"

Російська армія ввечері 16 квітня запустила по Україні свої ударні безпілотники типу "Шахед". Через це по областях шириться повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Навіть не приховують: з якою метою Росія використовує "Шахеди" з отруйними речовинами

Що відомо про повітряну тривогу

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