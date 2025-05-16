Україна під атакою "Шахедів": де зараз лунає тривога
Російська армія в ніч на 16 травня вчергове запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів лунала повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
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Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА: Увага! Місто Павлоград (Дніпропетровщина)! БпЛА у вашому напрямку з південного сходу. Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. У Київській області – відбій. У Київській області – повітряна тривога. Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу. Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини. Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА: Ворожі БпЛА продовжують рух Харківщиною на захід. Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний. Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Увага! Місто Павлоград (Дніпропетровщина)! БпЛА у вашому напрямку з південного сходу.
Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
У Київській області – відбій.
У Київській області – повітряна тривога.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.
Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини.
Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:
Ворожі БпЛА продовжують рух Харківщиною на захід.
Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.
Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.