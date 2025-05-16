Укр Рус
24 Канал Новини України Україна під атакою "Шахедів": де зараз лунає тривога
16 травня, 01:18
8

Україна під атакою "Шахедів": де зараз лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія в ніч на 16 травня вчергове запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів лунала повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

До теми Вночі Росія атакувала Україну 110 безпілотниками: скільки збила ППО 

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

 

01:41, 16 травня

Оновлення інформації щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
  • БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс –  західний/південно-західний;
  • БпЛА на сході Чернігівщини, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на південному сході Полтавщини, курс – західний/південно-західний/північно-західний;
  • БпЛА на сході Дніпропетровщини, курс – південно-західний.
01:34, 16 травня

Увага! Місто Павлоград (Дніпропетровщина)! БпЛА у вашому напрямку з південного сходу.

01:25, 16 травня

Дніпропетровська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

01:25, 16 травня

У Київській області – відбій.

01:20, 16 травня

У Київській області – повітряна тривога.

01:16, 16 травня

Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті

01:14, 16 травня

Чернігівська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА зі сходу.

01:08, 16 травня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

01:02, 16 травня

Херсонська, Миколаївська області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з ТОТ Херсонщини.

00:58, 16 травня

Інформація щодо руху ворожих ударних БпЛА:

  • БпЛА в центральній частині Харківщини та на сході, курс – західний/південно-західний;
  • БпЛА на півночі Донеччини, курс – західний;
  • БпЛА з Курщини заходять в повітряний простір Сумщини, курс – західний/південно-західний.
00:36, 16 травня

Ворожі БпЛА продовжують рух Харківщиною на захід.

00:10, 16 травня

Ворожі ударні БпЛА на сході Харківщини, курс – західний.

00:01, 16 травня

Харківська, Донецька області – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.