Україна під атакою "Шахедів": де зараз лунає тривога

Російська армія в ніч на 16 травня вчергове запустила по Україні ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці регіонів лунала повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Що відомо про повітряну тривогу

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