"Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через загрозу ворожих БпЛА
Щоденний терор України з боку Росії продовжується. Вороги знову запустили дрони по українських містах і селах. Черз загрозу застосування БпЛА в низці областей лунає повітряна тривога.
Групи "Шахедів" уже фіксуються в різних областях України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Подбайте про свою безпеку, якщо в вашому напрямку рухаються ударні БпЛА.
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Куди прямують дрони
В Україні оголошено повітряну тривогу: карта
Запоріжжя – перебувайте в укриттях. БпЛА над містом. Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя. Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро. Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Запоріжжя – перебувайте в укриттях. БпЛА над містом.
Група БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Запоріжжя.
Група БпЛА на сході Дніпропетровщини курсом на Дніпро.
Запорізька область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.