"Шахеди" рухаються Україною: де існує небезпека через загрозу ворожих БпЛА

Щоденний терор України з боку Росії продовжується. Вороги знову запустили дрони по українських містах і селах. Черз загрозу застосування БпЛА в низці областей лунає повітряна тривога.

Групи "Шахедів" уже фіксуються в різних областях України. Про це пише 24 Канал з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ. Подбайте про свою безпеку, якщо в вашому напрямку рухаються ударні БпЛА.

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Куди прямують дрони

В Україні оголошено повітряну тривогу: карта