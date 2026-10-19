"Шахеди" летять на Україну з кількох напрямків: де є найбільша загроза атаки
Росіяни атакують українські міста все новими й новими групами ударних дронів, зокрема, реактивних. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.
Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Що відомо про атаку?
Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.
Де зараз тривога: дивіться карту
Реактивний БпЛА на Волині у напрямку Володимира з північного сходу.
Реактивні БпЛА на півночі Київщини у напрямку півночі Житомирщини.
Реактивні БпЛА на Вінниччині в р-ні Мурованих Курилівців та Могилів-Подільська курс західний.
Реактивні БпЛА на Полтавщині в р-ні Хоролу та Семенівки західним курсом.
Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.
Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Рівне зі сходу.
Реактивний БпЛА на Білу Церкву.
Реактивний БпЛА з Одещини на Вінниччину;
Реактивний БпЛА з Черкащини на схід Вінниччини.
Реактивні БпЛА на Житомирщині, повз н.п.Олевськ курсом на Рівненщину.
Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс західний.
Хмельниччина: реактивний БпЛА курсом на Старокостянтинів з півночі.
Волинь: реактивний БпЛА курсом на Ковель.
КАБи на Харківщину.
Хмельниччина реактивний - БпЛА на Шепетівку.
Київщина: реактивний БпЛА курсом на Красятичі зі сходу.
Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.
КАБи на Сумщину.
КАБи на Дніпропетровщину.
Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Козелець на Київщину.
Реактивний БпЛА повз Кобеляки на Полтавщині у північно-західному напрямку.