Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини України "Шахеди" летять на Україну з кількох напрямків: де є найбільша загроза атаки
19 жовтня, 20:35
6

"Шахеди" летять на Україну з кількох напрямків: де є найбільша загроза атаки

Тетяна Бабич

Росіяни атакують українські міста все новими й новими групами ударних дронів, зокрема, реактивних. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту

 
21:10, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Волині у напрямку Володимира з північного сходу.

Реактивні БпЛА на півночі Київщини у напрямку півночі Житомирщини.

21:08, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Вінниччині в р-ні Мурованих Курилівців та Могилів-Подільська курс західний.

20:54, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Полтавщині в р-ні Хоролу та Семенівки західним курсом.

20:53, 19 жовтня

Ударний БпЛА на Запоріжжя з півдня.

20:52, 19 жовтня

Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Дніпропетровщину.

20:51, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Рівне зі сходу.

20:50, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Білу Церкву.

20:49, 19 жовтня

Реактивний БпЛА з Одещини на Вінниччину;

Реактивний БпЛА з Черкащини на схід Вінниччини.

20:34, 19 жовтня

Реактивні БпЛА на Житомирщині, повз н.п.Олевськ курсом на Рівненщину.

20:27, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Черкащині в р-ні Ірдиня курс західний.

20:26, 19 жовтня

Хмельниччина: реактивний БпЛА курсом на Старокостянтинів з півночі.

20:25, 19 жовтня

Волинь: реактивний БпЛА курсом на Ковель.

20:20, 19 жовтня

КАБи на Харківщину.

20:19, 19 жовтня

Хмельниччина реактивний - БпЛА на Шепетівку.

20:17, 19 жовтня

Київщина: реактивний БпЛА курсом на Красятичі зі сходу.

20:16, 19 жовтня

Рівненщина: реактивний БпЛА повз Дубровицю, курс західний.

20:12, 19 жовтня

КАБи на Сумщину.

20:08, 19 жовтня

КАБи на Дніпропетровщину.

20:03, 19 жовтня

Реактивний БпЛА на Чернігівщині, повз Козелець на Київщину.

20:02, 19 жовтня

Реактивний БпЛА повз Кобеляки на Полтавщині у північно-західному напрямку.

Пов'язані теми:

Війна Росії з Україною Атака дронами-камікадзе Дрони
Повітряна тривога