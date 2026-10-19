"Шахеди" летять на Україну з кількох напрямків: де є найбільша загроза атаки

Росіяни атакують українські міста все новими й новими групами ударних дронів, зокрема, реактивних. Через це подекуди оголошено повітряну тривогу.

Про рух ворожих БпЛА та інших засобів нападу пише 24 Канал із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Що відомо про атаку?

Насамперед, закликаємо вас пам'ятати про власну безпеку й перебувати в укриттях у разі оголошення загрози для вашого регіону.

Де зараз тривога: дивіться карту