Скільки разів оголошували повітряну тривогу в 2022 році
Джерело:Карта повітряних тривог
З 24 лютого 2022 року сигнали сирени стали ледь невіддільною частиною буденного життя українців, адже щодня вона сповіщає про загрозу ворожих атак. Сумарно тривоги в Україні протягом 2022 року оголошували майже 15 тисяч разів.
Якщо бути точнішими, то сигнали сирен в Україні лунали близько 14 870 разів. Важливо зазначити, що цифра дещо неточна через те, що на початку вторгнення інформація про сигнали тривоги суперечлива і не повна.
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Де сирени лунали найчастіше
За підсумками року, найбільше сигналів тривоги пролунало в Харківській області. Повна статистика виглядає наступним чином:
- Харківська область – 1 558 сигналів тривоги;
- Донецька область – 1 294;
- Запорізька область 1 235;
- Дніпропетровська область – 1 190;
- Миколаївська область – 916;
- Полтавська область – 801;
- Кіровоградська область – 776;
- Черкаська область – 681;
- Київ – 638;
- Одеська область – 582;
- Сумська область – 565;
- Житомирська область – 552;
- Чернігівська область – 536;
- Вінницька область – 517;
- Київська область – 500;
- Херсонська область – 358;
- Волинська область – 326;
- Рівненська область – 316;
- Хмельницька область – 264;
- Тернопільська область – 263;
- Львівська область – 254;
- Івано-Франківська область – 253;
- Чернівецька область – 222;
- Закарпатська область – 202;
- Автономна республіка Крим – 6;
- Луганська область – 2;
Рекордним за кількість оголошених повітряних тривог є 24 серпня. На День незалежності України повітряну тривогу оголошували 189 разів. Найменша кількість сигналів тривоги за добу – 4. У середньому тривоги оголошували 47 разів.
Найбільше сигналів сирен пролунало у березні 2022 року (близько 2 000 разів). Найменше (якщо не враховувати лютий) – у листопаді (менш як 1 000). Найпоширенішими є тривоги, які тривають від 30 хвилин до 1 години.Зверніть увагу!