Скільки разів оголошували повітряну тривогу в 2022 році

З 24 лютого 2022 року сигнали сирени стали ледь невіддільною частиною буденного життя українців, адже щодня вона сповіщає про загрозу ворожих атак. Сумарно тривоги в Україні протягом 2022 року оголошували майже 15 тисяч разів.

Якщо бути точнішими, то сигнали сирен в Україні лунали близько 14 870 разів. Важливо зазначити, що цифра дещо неточна через те, що на початку вторгнення інформація про сигнали тривоги суперечлива і не повна.

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Де сирени лунали найчастіше

За підсумками року, найбільше сигналів тривоги пролунало в Харківській області. Повна статистика виглядає наступним чином:

Харківська область – 1 558 сигналів тривоги;

Донецька область – 1 294;

Запорізька область 1 235;

Дніпропетровська область – 1 190;

Миколаївська область – 916;

Полтавська область – 801;

Кіровоградська область – 776;

Черкаська область – 681;

Київ – 638;

Одеська область – 582;

Сумська область – 565;

Житомирська область – 552;

Чернігівська область – 536;

Вінницька область – 517;

Київська область – 500;

Херсонська область – 358;

Волинська область – 326;

Рівненська область – 316;

Хмельницька область – 264;

Тернопільська область – 263;

Львівська область – 254;

Івано-Франківська область – 253;

Чернівецька область – 222;

Закарпатська область – 202;

Автономна республіка Крим – 6;

Луганська область – 2;

Рекордним за кількість оголошених повітряних тривог є 24 серпня. На День незалежності України повітряну тривогу оголошували 189 разів. Найменша кількість сигналів тривоги за добу – 4. У середньому тривоги оголошували 47 разів.

Найбільше сигналів сирен пролунало у березні 2022 року (близько 2 000 разів). Найменше (якщо не враховувати лютий) – у листопаді (менш як 1 000). Найпоширенішими є тривоги, які тривають від 30 хвилин до 1 години.

За перші 18 годин 2023 року в Україні сирени пролунали вже близько 36 разів. Крім того, в деяких регіонах майже всю ніч тривала оголошена за лічені хвилини до Нового року тривога. У новорічну ніч росіяни атакували Україну дронами. Сили оборони знищили 45 безпілотників.