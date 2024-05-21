Росіяни знову запустили "Шахеди": де пролітають ворожі дрони

Російська армія не припиняє терор українського населення. У ніч проти 21 травня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.

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Атака "Шахедів" на Україну