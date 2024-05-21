Росіяни знову запустили "Шахеди": де пролітають ворожі дрони
Російська армія не припиняє терор українського населення. У ніч проти 21 травня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Повітряні Сили попередили про загрозу для низки областей. Редакція 24 Каналу закликає не ігнорувати повітряну тривогу та прямувати у безпечне місце. Це вбереже життя та полегшить роботу ППО.
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Атака "Шахедів" на Україну
Повітряні Сили попереджають про групу "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини. Також БпЛА рухаються на Дніпропетровщині північним курсом. Третя група летить через Херсонщину курсом на Миколаївщину. Окрім цього зафіксовано четверту групу із акваторії Чорного моря курсом на Одещину. Моніторингові пабліки пишуть, що 1 БпЛА летить вектором повз Черкаси, ще 2 "Шахеди" на Півночі Кіровоградщини. Окрім цього фіксують 2 нових дрони з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області. Зазначається, що "Шахеди" продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини. Повітряні Сили попередили про рух ударних БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
Курс Північно-Західний.
Де зараз "Шахеди"
Повітряні Сили попереджають про групу "Шахедів" на межі Кіровоградщини та Черкащини. Також БпЛА рухаються на Дніпропетровщині північним курсом.
Третя група летить через Херсонщину курсом на Миколаївщину.
Окрім цього зафіксовано четверту групу із акваторії Чорного моря курсом на Одещину.
Моніторингові пабліки пишуть, що 1 БпЛА летить вектором повз Черкаси, ще 2 "Шахеди" на Півночі Кіровоградщини.
Окрім цього фіксують 2 нових дрони з Херсонщини у напрямку Криворізького району Дніпропетровської області.
Зазначається, що "Шахеди" продовжують рух через Миколаївську область в напрямку Кіровоградщини.
Повітряні Сили попередили про рух ударних БпЛА через Херсонщину курсом на Миколаївщину.