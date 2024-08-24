У кількох областях України була повітряна тривога: росіяни атакували з Чорного моря
Уночі 24 серпня в низці областей оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу через активність ворожої авіації.
Закликаємо українців не нехтувати сигналами тривоги й пройти в найближче укриття. Для яких регіонів є загроза та чому – передає 24 Канал.
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Де оголосили тривогу
В Одеській області оголосили відбій тривоги, яка тривала усього 4 хвилини. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що локаційно ціль зникла. Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Одещини. В Одеській області оголосили повітряну тривогу. В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги. У Сумській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пролунав відбій повітряної тривоги. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що 4 борти Ту-22М3, а також Су-57 розвернулися на аеродроми базування і відлітають від пускових рубежів. У мережі пишуть, що кілька ракет було локаційно втрачено над Чорним морем. В Одеській області пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювали системи ППО. Моніторингові телеграм-канали пишуть, що ворог запустив ракети Х-22 у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини. Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет Х-22 у напрямку Одеської області. Тривогу оголосили у Дніпропетровській області. Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у повітрі фіксують борти Су-57, Су-30, Су-34, а також Ту-22М3. Вся тактична авіація ворога – над Чорним морем та прямує до пускових рубежів. Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів. На Півдні, а також у Черкаській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу. Мапа повітряних тривог
В Одеській області оголосили відбій тривоги, яка тривала усього 4 хвилини.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що локаційно ціль зникла.
Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку для Одещини.
В Одеській області оголосили повітряну тривогу.
В Одеській, Миколаївській та Херсонській областях пролунав відбій повітряної тривоги.
У Сумській, Черкаській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях пролунав відбій повітряної тривоги.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що 4 борти Ту-22М3, а також Су-57 розвернулися на аеродроми базування і відлітають від пускових рубежів.
У мережі пишуть, що кілька ракет було локаційно втрачено над Чорним морем.
В Одеській області пролунали вибухи. Ймовірно, спрацювали системи ППО.
Моніторингові телеграм-канали пишуть, що ворог запустив ракети Х-22 у напрямку Білгород-Дністровського району Одещини.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють про пуск ракет Х-22 у напрямку Одеської області.
Тривогу оголосили у Дніпропетровській області.
Моніторингові телеграм-канали повідомляють, що у повітрі фіксують борти Су-57, Су-30, Су-34, а також Ту-22М3.
Вся тактична авіація ворога – над Чорним морем та прямує до пускових рубежів.
Повітряні сили попередили, що спостерігається активність ворожої тактичної авіації на південному та південно-східному напрямках.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових регіонів.
На Півдні, а також у Черкаській та Кіровоградській областях оголосили повітряну тривогу.
Мапа повітряних тривог