У кількох областях України була повітряна тривога: росіяни атакували з Чорного моря

Уночі 24 серпня в низці областей оголошували повітряну тривогу. Українців попереджали про загрозу через активність ворожої авіації.

Закликаємо українців не нехтувати сигналами тривоги й пройти в найближче укриття. Для яких регіонів є загроза та чому – передає 24 Канал.

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Де оголосили тривогу