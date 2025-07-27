Укр Рус
24 Канал Новини України Нові групи "Шахедів" заходять на Україну: де зараз лунає повітряна тривога
27 липня, 20:01
3

Нові групи "Шахедів" заходять на Україну: де зараз лунає повітряна тривога

Дмитро Усик

Щоденні російські атаки по мирних містах не вщухають. Ввечері 27 липня ворог знову запустив по Україні "Шахеди"

Про те, куди прямують російські дрони і яка безпекова ситуація по регіонах, передає 24 Канал з посиланням на Повітряні сили.

Дивіться також Як Україна стає дроновою наддержавою та що робить, аби виграти перегони у війні з Росією 

Де зараз лунає тривога?

 

20:09, 27 липня

Полтавська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА з півночі.

19:54, 27 липня

Група БпЛА на сході Сумщини курсом на південь.

Група БпЛА на межі Сумщини та Чернігівщини курс південно-західний.

19:40, 27 липня

Оновлення щодо "Шахедів":

Група ворожих БпЛА з півночі Сумщини курсом на південь.

19:28, 27 липня

Чернігівська область  – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

18:27, 27 липня

Сумська область – загроза ударних БпЛА!