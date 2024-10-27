Київ та низка областей – загроза "Шахедів": де лунає тривога

27 жовтня 2024, 21:26
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Автор: Дмитро Усик

Росія продовжує щоденний терор українців. Ввечері 27 жовтня ворог знову запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці регіонів. Де станом на зараз фіксують російські безпілотники, передає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні

21:24, 27 жовтня

У Києві оголошено тривогу через БпЛА.

20:58, 27 жовтня

  • Ще група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
  • Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину,
  • "Шахеди" на півдні Чернігівщини та півночі Полтавщини курсом на захід.
20:53, 27 жовтня

Тривогу оголошено у Київській області.

20:16, 27 жовтня

  • Харків – "Шахеди" в напрямку міста.
  • Нова група "Шахедів" з Курської області на Сумщину.
  • Кілька груп "Шахедів" із Сумщини курсом на Полтавщину та Чернігівщину.
20:01, 27 жовтня

Нова група "Шахедів" із Сумщини – у напрямку Чернігівщини.

19:22, 27 жовтня

"Шахеди" із Сумщини – у напрямку Харківщини.

18:56, 27 жовтня

Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.