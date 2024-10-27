Київ та низка областей – загроза "Шахедів": де лунає тривога
Росія продовжує щоденний терор українців. Ввечері 27 жовтня ворог знову запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед".
Повітряні сили оголосили повітряну тривогу у низці регіонів. Де станом на зараз фіксують російські безпілотники, передає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
У Києві оголошено тривогу через БпЛА. Тривогу оголошено у Київській області. Нова група "Шахедів" із Сумщини – у напрямку Чернігівщини. "Шахеди" із Сумщини – у напрямку Харківщини. Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.
У Києві оголошено тривогу через БпЛА.
Тривогу оголошено у Київській області.
Нова група "Шахедів" із Сумщини – у напрямку Чернігівщини.
"Шахеди" із Сумщини – у напрямку Харківщини.
Сумщина – загроза застосування ударних БпЛА.