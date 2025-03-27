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24 Канал Новини України "Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога
27 березня, 19:51
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"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога

Владислав Кравцов

Російська армія ввечері 27 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ

До теми Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО

Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.

20:48, 27 березня

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

20:40, 27 березня

  • "Шахеди" на межі Сумської  та Чернігівської області – курсом південно-західним.
  • "Шахеди" на сході  Полтавщини – курсом на захід.
19:58, 27 березня

Триває атака ворожих БпЛА:

  • БпЛА  курсом на Кременчук.
  • БпЛА в районі Дніпра.
  • БпЛА з Сумської області курсом в Чернігівську.
  • БпЛА в районі Полтави.
19:51, 27 березня

У Дніпрі чули вибух.

19:48, 27 березня

Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті

19:36, 27 березня

Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":

  • БпЛА – з Сумщини на Полтавщину.
  • БпЛА на півночі Харківщини – курсом на захід.
  • БпЛА на півночі  Дніпропетровщини – курсом на Кіровоградщину.
19:28, 27 березня

  •  Ворожі БпЛА на півдні Дніпропетровщини – прямують на північний захід.
  • "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину
19:12, 27 березня

Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:02, 27 березня

Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.

19:00, 27 березня

 Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків.

18:58, 27 березня

Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":

  • "Шахеди" на межі Дніпропетровської та Харківської областей –  прямують на північний захід.
  • Група "Шахедів" північніше Запоріжжя – курсом на Дніпропетровщину.
  • "Шахеди" на півночі Харківщини – курсом на Полтавщину.
18:33, 27 березня

"Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.

18:11, 27 березня

Дніпропетровщина та Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА.