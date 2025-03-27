"Шахеди" знову атакують Україну: де зараз лунає тривога
Російська армія ввечері 27 березня запустила по Україні свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед". Через це областями почала ширитися повітряна тривога.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
До теми Росія атакувала Україну балістичною ракетою і 86 дронами: скільки збила ППО
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги, ракетну небезпеку для усіх областей України та вибухи читайте в нашому телеграмі.
Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Триває атака ворожих БпЛА: У Дніпрі чули вибух. Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА. Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків. Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів": "Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину. Дніпропетровщина та Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА.
Черкаська область (Черкаський, Золотоніський райони) – загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Триває атака ворожих БпЛА:
У Дніпрі чули вибух.
Де зараз фіксують ворожі дрони: дивіться на карті
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
Сумська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Херсонська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА.
Ворожі БпЛА з Бєлгородської області, Росії – курсом на Харків.
Повітряні сили пишуть про рух "Шахедів":
"Шахеди" на півночі Запорізької області – курсом на Дніпропетровщину.
Дніпропетровщина та Запоріжжя – загроза застосування ударних БпЛА.