Україну знову атакують "Шахеди": для яких областей є загроза

Російська армія в ніч з 26 на 27 вересня вчергове атакувала Україну своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Першочергово загроза була для жителів південного і східного регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.