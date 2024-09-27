Україну знову атакують "Шахеди": для яких областей є загроза
Російська армія в ніч з 26 на 27 вересня вчергове атакувала Україну своїми ударними дронами-камікадзе типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Першочергово загроза була для жителів південного і східного регіонів. 24 Канал закликає жителів областей, де лунали сирени, прямувати в укриття цивільного захисту.
До теми Вночі "Шахеди" знову залітали в Білорусь, один – з Росії: у Лукашенка підіймали авіацію
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті Ще один "Шахед" підлітає з моря в район Чорноморська, можлива робота ППО. Одеська область – один з ударних БпЛА на заході біля кордону в напрямку Тирасполя! Розвідувальний БпЛА росіян біля Дніпра проводить дорозвідку. Загроза застосування балістики в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій області. Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати негайно в укриття. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Повітряні сили повідомили, що: Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО. Херсонська та Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Де зараз повітряна тривога: дивіться на карті
Ще один "Шахед" підлітає з моря в район Чорноморська, можлива робота ППО.
Одеська область – один з ударних БпЛА на заході біля кордону в напрямку Тирасполя!
Розвідувальний БпЛА росіян біля Дніпра проводить дорозвідку.
Загроза застосування балістики в Кіровоградській, Полтавській, Харківській, Запорізькій області.
Повітряні сили закликали жителів Дніпра прямувати негайно в укриття.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Повітряні сили повідомили, що:
Одеська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Дніпропетровська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.
Херсонська та Миколаївська область – загроза застосування ударних БпЛА! Можлива робота ППО.