Росіяни запустили "Шахеди" на Схід України: у регіоні лунає повітряна тривога

Російська армія ввечері 29 лютого знову запустила свої безпілотні літальні апарати. Мовиться про ударні дрони-камікадзе типу "Шахед".

Загроза існувала для жителів східних областей нашої держави. 24 Канал закликає жителів регіонів, де оголошена повітряна тривога прямувати в укриття, адже це може врятувати життя і полегшити роботу захисникам неба.

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Повітряна тривога 29 лютого була через "Шахеди"

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