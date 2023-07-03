"Шахеди" залетіли на Захід України: у низці областей була повітряна тривога та працювала ППО

3 липня 2023, 03:50
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У ніч проти 3 липня низці областей України пролунала повітряна тривога. Причиною цього стала атака нашої держави дронами-камікадзе.

Карта повітряних тривог почала "червоніти" з Дніпропетровської та Запорізької областей. Тоді ж стало відомо, що причиною цього став запуск "Шахедів".

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Повітряна тривога 3 липня: хронологія

05:52 Відбій оголосили вже і на Хмельниччині та Буковині. Очікуємо звіту Повітряних сил про бойову роботу.04:50 Відбій у Вінницькій області. "Червоними" поки залишилися Хмельницька та Чернівецька.04:40 У Хмельницькій області чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили, що це робота ППО.04:25 У Житомирській області вже відбій.04:10 Житомирська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Оголошено тривогу.04:00 Станом на цей час відбій також у Черкаській області. Три області західніше – "червоні".03:50 В Одеській області – відбій ракетної загрози.03:45 Повітряна тривога станом на цей час оголошена у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також триває у Вінницькій, Черкаській та Одеській. Дрони все ще є в українському небі. Також є загроза пуску "Калібрів" з акваторії Чорного моря.03:02 Відбій повітряної тривоги у Херсонській і Миколаївській областях.02:48 Про відбій повітряної тривоги попередили також мешканців Донецької області.02:46 Повітряну тривогу також оголосили для тих, хто мешкає у Вінницькій області. У той самий час відбій повітряної тривоги на Дніпропетровській.02:35 Сирени попередили про загрозу з неба мешканців Черкащини.02:19 Повітряні сили зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.02:17 ЗМІ повідомили про те, що вибухи чули на Кіровоградщині.01:55 ЗМІ пишуть про вибухи на Запоріжжі.01:27 Стало відомо про вибухи на Миколаївщині та у Костянтинівці, що на Донеччині.01:15 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Кіровоградщини.01:11 Також про вибухи повідомляють на Херсонщині.00:48 ЗМІ пишуть про вибухи на Миколаївщині та Дніпропетровщині.00:16 Сирени увімкнули у Миколаївській і Херсонській областях.00:05 Повідомили про загрозу з неба мешканців Донецької області.00:00 Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей.
Автор: Назарій Лазур