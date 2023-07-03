"Шахеди" залетіли на Захід України: у низці областей була повітряна тривога та працювала ППО

Карта повітряних тривог почала "червоніти" з Дніпропетровської та Запорізької областей. Тоді ж стало відомо, що причиною цього став запуск "Шахедів".
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Повітряна тривога 3 липня: хронологія
05:52 Відбій оголосили вже і на Хмельниччині та Буковині. Очікуємо звіту Повітряних сил про бойову роботу.04:50
Відбій у Вінницькій області. "Червоними" поки залишилися Хмельницька та Чернівецька.04:40
У Хмельницькій області чутно вибухи. У Повітряних силах повідомили, що це робота ППО.04:25
У Житомирській області вже відбій.04:10
Житомирська область – загроза застосування ворогом ударних БпЛА! Оголошено тривогу.04:00
Станом на цей час відбій також у Черкаській області. Три області західніше – "червоні".03:50
В Одеській області – відбій ракетної загрози.03:45
Повітряна тривога станом на цей час оголошена у Хмельницькій та Чернівецькій областях, а також триває у Вінницькій, Черкаській та Одеській. Дрони все ще є в українському небі. Також є загроза пуску "Калібрів" з акваторії Чорного моря.03:02
Відбій повітряної тривоги у Херсонській і Миколаївській областях.02:48
Про відбій повітряної тривоги попередили також мешканців Донецької області.02:46
Повітряну тривогу також оголосили для тих, хто мешкає у Вінницькій області. У той самий час відбій повітряної тривоги на Дніпропетровській.02:35
Сирени попередили про загрозу з неба мешканців Черкащини.02:19
Повітряні сили зазначили, що на Кіровоградщині чули звуки роботи ППО.02:17
ЗМІ повідомили про те, що вибухи чули на Кіровоградщині.01:55
ЗМІ пишуть про вибухи на Запоріжжі.01:27
Стало відомо про вибухи на Миколаївщині та у Костянтинівці, що на Донеччині.01:15
Повітряну тривогу оголосили для мешканців Кіровоградщини.01:11
Також про вибухи повідомляють на Херсонщині.00:48
ЗМІ пишуть про вибухи на Миколаївщині та Дніпропетровщині.00:16
Сирени увімкнули у Миколаївській і Херсонській областях.00:05
Повідомили про загрозу з неба мешканців Донецької області.00:00
Повітряну тривогу оголосили для мешканців Дніпропетровської та Запорізької областей.