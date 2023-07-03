"Шахеди" залетіли на Захід України: у низці областей була повітряна тривога та працювала ППО

У ніч проти 3 липня низці областей України пролунала повітряна тривога. Причиною цього стала атака нашої держави дронами-камікадзе.

Карта повітряних тривог почала "червоніти" з Дніпропетровської та Запорізької областей. Тоді ж стало відомо, що причиною цього став запуск "Шахедів".

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Повітряна тривога 3 липня: хронологія

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