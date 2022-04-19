Повітряна тривога в більшості областей: негайно біжіть в укриття
19 квітня 2022 , 01:40Читать новость на русском
Джерело:карта повітряних тривог
У багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Всіх громадян просять негайно прямувати в укриття.
Попередили про небезпеку атаки з неба в більшості регіонів. Так почалася доба 19 квітня в центральних, західних та східних областях.
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В яких областях оголосили тривогу
- Хмельницька;
- Івано-Франківська;
- Львівська;
- Волинська;
- Тернопільська;
- Чернівецька;
- Закарпатська;
- Житомирська;
- Рівненська;
- Київська й Київ;
- Кіровоградська;
- Черкаська;
- Луганська;
- Вінницька;
- Дніпропетровська;
- Донецька;
- Луганська;
- Харківська;
- Запорізька;
- Чернігівська.
Карта повітряних тривог станом на 2 годину ночі / Скриншот
Перша сирена загула на Вінничині о 01:31. Після неї майже кожної хвилини додавалася нова зона з потенційною небезпекою.
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