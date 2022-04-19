Повітряна тривога в більшості областей: негайно біжіть в укриття

У багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Всіх громадян просять негайно прямувати в укриття.

Попередили про небезпеку атаки з неба в більшості регіонів. Так почалася доба 19 квітня в центральних, західних та східних областях.

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В яких областях оголосили тривогу

Хмельницька;

Івано-Франківська;

Львівська;

Волинська;

Тернопільська;

Чернівецька;

Закарпатська;

Житомирська;

Рівненська;

Київська й Київ;

Кіровоградська;

Черкаська;

Луганська;

Вінницька;

Дніпропетровська;

Донецька;

Луганська;

Харківська;

Запорізька;

Чернігівська.



Карта повітряних тривог станом на 2 годину ночі / Скриншот

Перша сирена загула на Вінничині о 01:31. Після неї майже кожної хвилини додавалася нова зона з потенційною небезпекою.

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