Повітряна тривога в більшості областей: негайно біжіть в укриття

19 квітня 2022 , 01:40
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Джерело:

карта повітряних тривог

У багатьох областях України лунають сигнали повітряної тривоги. Всіх громадян просять негайно прямувати в укриття.

Попередили про небезпеку атаки з неба в більшості регіонів. Так почалася доба 19 квітня в центральних, західних та східних областях. 

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В яких областях оголосили тривогу

  • Хмельницька;
  • Івано-Франківська;
  • Львівська;
  • Волинська;
  • Тернопільська;
  • Чернівецька;
  • Закарпатська;
  • Житомирська;
  • Рівненська;
  • Київська й Київ;
  • Кіровоградська;
  • Черкаська;
  • Луганська;
  • Вінницька;
  • Дніпропетровська;
  • Донецька;
  • Луганська;
  • Харківська;
  • Запорізька;
  • Чернігівська.


Карта повітряних тривог станом на 2 годину ночі / Скриншот

Перша сирена загула на Вінничині о 01:31. Після неї майже кожної хвилини додавалася нова зона з потенційною небезпекою.

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Автор: Олександр Марчак