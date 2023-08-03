Ракетна атака застала вас у громадському місці: що робити

Уже майже півтора року українці живуть в умовах ракетного терору з боку ворога. Окупанти атакують вдень та вночі, тому часто українців тривоги та атаки застають не вдома.

Про правила безпеки під час повітряної тривоги та ворожих атак нагадує 24 Канал. Що робити, якщо тривога застала вас у громадському транспорті, комунальній чи іншій установі або закладі – читайте далі.

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Повітряна тривога і громадський транспорт

У більшості міст громадський транспорт зупиняє свою роботу під час повітряної тривоги або обмежує її. Наприклад, відкриті станції київського метрополітену не працюють під час тривоги, а інші виконують роль укриття.

Громадський транспорт після оголошення повітряної тривоги повинен доїхати до наступної зупинки та/або найближчого укриття. Після завершення тривоги ж має продовжити рух по вашому поверненню з укриття.

Повітряна тривога в закладах

Ознайомтеся з графіком роботи громадського транспорту у своєму місті за умов, коли повітряна тривога, яка пролунала ввечері, затягнулася до комендантської години, оскільки кожне місто по-різному підходить до цього питання.

Якщо повітряна тривога застала вас у комунальній установі чи будь-якому закладі, супермаркеті, магазині тощо, то варто пам'ятати, що всі заклади припиняють свою роботу після сигналу про тривогу. Такі правила діють від червня 2022 року і причиною їх введення став ракетний удар по ТРЦ "Амстор" в Кременчуці.

На вході у заклад зазвичай розміщують адресу найближчого укриття, також про те, де знайти найближче укриття, вам мають повідомити працівними закладу, в якому вас застала повітряна тривога.

Чи іти в укриття – ваш вибір. Однак це вибір, від якого може залежати ваше життя та здоров'я, тому в жодному разі не нехтуйте власною безпекою та дотримуйтеся правил поведінки під час ворожих атак.