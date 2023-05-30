Продовження "вітання" Києва, – Ігнат назвав причину третьої тривоги за добу у столиці

Росіяни продовжують тероризувати Київ. Ворог атакує столицю крилатими та балістичними ракетами, а також дронами-камікадзе. Лиш 29 травня у місті тричі пролунала повітряна тривога.

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат під час телемарафону пояснив, чому у столиці втретє за 29 травня лунали сирени. За його словами, існувала загроза чергової атаки на Київ, передає 24 Канал.

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Окупанти "вітають" столицю

Ну ви бачите інтенсивність застосування ворогом різного озброєння. Воно фактично почалося з травня, але якщо брати крайні дні, то в нас такі "вітання" Києва: 59 дронів, нічна атака зараз, потім денна атака "Іскандерами", тому загроза застосування ракетного озброєння залишалася,

– зазначив він.

За словами Юрія Ігната, таку загрозу зафіксували, тому у Києві втретє за день вили сирени. На щастя, минулося без пусків, хоч і була ймовірність атаки з боку ворога. І саме тому у кількох областях на Півночі нашої держави попереджали про можливу загрозу з неба.

Також речник Повітряних сил пояснив, чому особливо небезпечні "Іскандери". Зауважимо, що ними росіяни атакували Київ близько полудня.

У ППО дуже мало часу

За словами Юрія Ігната, на початку повномасштабного вторгнення росіяни часто використовували "Іскандери". Їх окупанти запускали туди, куди ці ракети могли досягати.

Він також зазначив, що росіяни використовують два види "Іскандерів":

"Іскандер-М" – ракета, яка летить по балістичній траєкторії.

– ракета, яка летить по балістичній траєкторії. "Іскандер-К" – летить по траєкторії, як і "Калібр". Якщо на те пішло, то це та сама ракета "Калібр", яка запускається з наземної установки. У них навіть характеристики ідентичні, наголосив Ігнат.

"Іскандер-К" летить, притискаючись до землі, огинаючи рельєф місцевості. "Іскандер-М" летить по балістиці, власне, зверху б'є,

– додав він.

Речник Повітряних сил зауважив, що особлива небезпека полягає в тому, що "Іскандери" можуть запускати з лінії держкордону або бойового зіткнення. Це значно скорочує час на реагування. Власне, саме тому спочатку пролунали сирени, а вже через хвилину мешканці чули роботу ППО.