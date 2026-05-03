У Латвії та Естонії оголошували тривогу: з чим це було пов'язано
- Жителів Латвії та Естонії попередили про загрозу дронів через військові дії Росії проти України.
- Попередження було скасовано після перевірки повітряного простору, і загрози не зафіксували.
Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників. Причиною назвали військові дії Росії проти України та ризик потрапляння дронів у повітряний простір цих країн.
Про це заявили Національні збройні сили Латвії у соцмережі X та Міністерство внутрішніх справ Естонії у фейсбуці.
Цікаво Естонія та Україна разом створюватимуть зброю: стало відомо, яку саме
Що відомо про загрозу дронів в Латвії та Естонії?
Близько 3:00 ночі попередження отримали жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа. Уже о 5:30 Сили оборони Естонії скасували тривогу, зазначивши, що загроз у повітряному просторі країни не зафіксовано.
У МВС Естонії уточнили, що сповіщення розіслали через можливість того, що безпілотники, пов'язані з бойовими діями Росії проти України, можуть опинитися над територією країни.
Приблизно о 4:00 подібні повідомлення отримали й мешканці латвійських міст Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава. Через кілька годин Національні збройні сили Латвії повідомили про зникнення потенційної загрози.
Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. ..Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього,
– заявили у відомстві.
За даними латвійських та естонських медіа, інциденти могли бути пов'язані з атакою українських дронів на Ленінградську область Росії.
Варто зазначити, що про атаку безпілотників на Ленінградську область писали також і російські ЗМІ. Зокрема, дрони летіли на порт Приморська, після чого там виникла пожежа.
У яких країнах виявляли уламки українських безпілотників на тлі атак на Росію?
Наприкінці березня під час українських атак на порти Ленінградської області Росії 2 дрони впали на території Фінляндії. Місця падіння одразу взяли під контроль правоохоронці, територію оточили для проведення слідчих дій.
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий у коментарі 24 Каналу наголошував, що Україна та Фінляндія співпрацюють для з'ясування обставин падіння українського дрона у Фінляндії. Водночас представник українського МЗС припустив, що причиною падіння стали російські системи РЕБ.
Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо заявив, що Україна має зробити максимум, аби дрони не потрапляли до Фінляндії. Водночас загалом в країні виявили уламки щонайменше 4 українських дронів.
Також вранці 12 квітня у повіті Ляен-Вірумаа місцевий житель виявив на пляжі Кальві фрагмент дрона, який, попередньо, також може бути українським. В естонській поліції заявили, що крило дрона на узбережжя викинули морські хвилі.