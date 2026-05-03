24 Канал Новини світу У Латвії та Естонії оголошували тривогу: з чим це було пов'язано
3 травня, 13:50
Оновлено - 13:51, 3 травня

Владислав Кравцов
Основні тези
  • Жителів Латвії та Естонії попередили про загрозу дронів через військові дії Росії проти України.
  • Попередження було скасовано після перевірки повітряного простору, і загрози не зафіксували.
Жителів кількох регіонів Латвії та Естонії вранці 3 травня попередили про можливу загрозу безпілотників. Причиною назвали військові дії Росії проти України та ризик потрапляння дронів у повітряний простір цих країн.

Про це заявили Національні збройні сили Латвії у соцмережі X та Міністерство внутрішніх справ Естонії у фейсбуці. 

Що відомо про загрозу дронів в Латвії та Естонії?

Близько 3:00 ночі попередження отримали жителі естонських повітів Вирумаа та Іда-Вірумаа. Уже о 5:30 Сили оборони Естонії скасували тривогу, зазначивши, що загроз у повітряному просторі країни не зафіксовано.

 У МВС Естонії уточнили, що сповіщення розіслали через можливість того, що безпілотники, пов'язані з бойовими діями Росії проти України, можуть опинитися над територією країни. 

Приблизно о 4:00 подібні повідомлення отримали й мешканці латвійських міст Алуксне, Балві, Лудзе, Резекне та Краслава. Через кілька годин Національні збройні сили Латвії повідомили про зникнення потенційної загрози. 

Національні збройні сили спільно з союзниками по НАТО постійно контролюють повітряний простір, щоб забезпечити здатність негайно реагувати на потенційну загрозу. ..Поки триває російська агресія в Україні, можливе повторення випадків, коли іноземний безпілотний літальний апарат влітає в повітряний простір Латвії або наближається до нього, 
– заявили у відомстві. 

За даними латвійських та естонських медіа, інциденти могли бути пов'язані з атакою українських дронів на Ленінградську область Росії.

Варто зазначити, що про атаку безпілотників на Ленінградську область писали також і російські ЗМІ. Зокрема, дрони летіли на порт Приморська, після чого там виникла пожежа.

