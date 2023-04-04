365 діб без відбою: на Луганщині повітряна тривога триває рівно рік

4 квітня 2022 року 19:45 у Луганській області оголосили повітряну тривогу. Відтоді загроза ворожої атаки безперебійно триває цілий рік.

Станом на 21:00 4 квітня 2023 року повітряна тривога в Луганській області досі триває, повідомляє 24 Канал. За час повномасштабного вторгнення про загрозу атаки в регіоні оголошували двічі.

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Повітряні тривоги на Луганщині

За час повномасштабного вторгнення у Луганській області зафіксовані тільки 2 сигнали повітряних тривог. Перший – з 24 до 28 березня 2022 року, тривалістю 3 доби, 15 годин та 53 хвилини.

Удруге повітряну тривогу оголосили 4 квітня 2022 року о 19:45. Через активні бойові дії та захоплення більшої частини області повідомлень про відбій тривоги не було.



Оголошення про повітряну тривогу / Скриншот

За кількістю оголошень повітряних тривог Луганщина є останньою серед областей України, однак за тривалістю – перша.

За понад рік повномасштабної війни росіянам вдалося майже повністю захопити Луганську область, однак українські війська вже відбили низку населених пунктів на заході області.

Через активні бойові дії низка населених пунктів знищена. Зокрема ворог зруйнував Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Лисичанськ. Зараз тривають активні бої на ділянці Кремінна – Сватове. Українські воїни роблять усе для того, аби всі окуповані території повернулися під контроль України якомога швидше.