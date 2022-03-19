У більшості регіонів України повітряна тривога

19 березня 2022 , 15:18
Читать новость на русском

Майже у всіх регіонах України оголосили повітряну тривогу. Усім мешканцям потрібно спуститися в укриття.

В укриттях потрібно перебувати до відбою тривоги. Не нехтуйте власною безпекою.

Важливо Росія напала на Україну: хронологія основних подій 4 тижня війни

Де оголосили повітряну тривогу

  • Львів;
  • Івано-Франківськ;
  • Волинська область;
  • Рівне;
  • Хмельницький;
  • Полтава;
  • Вінниця;
  • Одеська область;
  • Запоріжжя;
  • Черкаси;
  • Тернопіль;
  • Дніпро;
  • Кривий Ріг;
  • Умань.

Якщо немає можливості пройти до укриття, тоді можна спуститися у підвал. Також найпростішим укриттям може стати ванна кімната. Не забудьте перекрити газ та вимкнути світло.

Автор: Іван Магуряк