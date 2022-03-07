У Миколаєві 7 березня знову лунають попереджувальні сирени. Повітряну тривогу в місті оголосили о 9:19. Прямуйте до найближчого укриття.

Будь ласка, зберігайте спокій. Візіміть з собою найважливіші речі. Допоможіть дістатися в укриття своїм близьким та судідам.

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Не покидайте укриття, поки не почуєте сигнал про відбій тривоги. Офіційні ресурси повідомлятимуть, коли повертатися додому буде безпечно.

В ОВА попередили про удари по місту

"Будуть ще удари, тож не треба виходити на вулицю й розглядати ушкодження", – наголосив Віталій Кім, очільник Миколаївської ОВА.

Зазначимо, що росіяни вже атакували Миколаїв зранку 7 березня. Близько 5:00 загарники обстріляли місто з реактивних систем залпового вогню "Смерч".

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