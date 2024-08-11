Найдовша з 2022 року: на Полтавщині тривога тривала понад 14 годин

У Полтавській області повітряна тривога тривала понад 14 годин. Військові оголосили про небезпеку ще о 22:08 10 серпня.

Глава Полтавської ОВА Філіп Пронін розповів, що це найдовша тривога з 2022 року. Адже відбій оголосили тільки о 12:42 11 серпня.

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Що відомо про тривогу на Полтавщині

Уже понад 14 годин триває повітряна тривога на Полтавщині. Це найдовша тривога в області з 2022 року. Протягом цього часу в регіоні могли чути звуки вибухів,

– заявив посадовець о 12:16 11 серпня.

За його словами, на щастя, влучань не зафіксували, всі люди вціліли.

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Повітряні сили ЗСУ тільки о 12:11 11 серпня повідомили, що російські окупанти вночі атакували Україну:

4 балістичними ракетами KN-23 із Воронезької області;

57 ударними безпілотниками типу Shahed із районів російських Приморсько-Ахтарська, Єйська та Курська;

ймовірно, з реактивної артилерії вдарили по місту Покровськ на Донеччині.

В результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, авіацією, зенітними ракетними підрозділами та засобами радіоелектронної боротьби Повітряних сил збили 53 ворожі БпЛА у Миколаївській, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській, Херсонській, Київській, Запорізькій, Сумській, Рівненській та Черкаській областях,

– завили військові.

Вони пояснили, що північнокорейські ракети KN-23 рідко досягають бажаних цілей, проте становлять серйозну загрозу населенню.

Так, Володимир Зеленський заявив, що Росія вночі проти 11 серпня могла атакувати Київську область ракетою КНДР. На жаль, в регіоні загинули 35-річний хлопчик та його 4-річний син.