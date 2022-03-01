Повітряна тривога у Рівненській області: всі в укриття
1 березня 2022 , 05:17Читать новость на русском
Повітряну тривогу оголосили у Рівненській області. Людей закликали ховатись в укриття.
Відповідну заяву оприлюднив у телеграмі глава Рівненської ОДА Віталій Коваль. Про це повідомив о 05:13 1 березня.
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У Рівненські області повітряна тривога
Увага! Повітряна тривога. Рівненська область. О 05:13 1 березня,
– написав очільник ОДА.
Окрім того, повітряну тривогу також оголосили на Тернопільщині та Волині. Людей закликалають перейти в укриття і бути там доти, доки не оголосять про завершення тривоги.
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