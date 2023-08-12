Повітряна тривога на Сході через дрони: у Запоріжжі пролунали вибухи

У ніч на 12 серпня у східних областях України пролунала тривога. Моніторингові канали повідомили про запуск дронів з тимчасово окупованих територій.

Близько 3 ночі вибухи чули у Запоріжжі. За інформацією телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал, ймовірно, що по дронах-камікадзе працювали сили ППО.

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Тривогу оголосили одразу у кількох областях

Тривогу оголосили після опівночі одразу у кількох східних областях. Зокрема, неспокійно було не лише на Запоріжжі, а й на Донеччині, Дніпропетровщині, Луганщині. Також "почервонів" тимчасово окупований Крим.

Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Згодом, за інформацією моніторингових каналів, до цього додалась загроза БпЛА. Їх окупанти запустили одразу декілька з тимчасово окупованих територій.

В окупованому Криму, тим часом, неспокійно

Поки загарбники не дають спокою Сходу України, не спиться і тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, що "пропущені" у Новоозерному. Там, як кажуть місцеві, було дуже гучно через вибухи. Звуки були схожі на проліт безпілотників та роботу російської ППО.

Окупанти влаштовують пекло у Запоріжжі

Ввечері 10 серпня у Запоріжжі пролунав гучний вибух. Це сталось одразу через кілька хвилин після того, як оголосили про повітряну тривогу.

Епіцентром удару був цивільний об'єкт – готель. Загинула жінка. Поранені через атаку росіян були 16 людей. Серед них 4 – діти.

Напередодні агресор ракетою поцілив по обласному центру. Жертвами стали 3 осіб. Двоє з них – дівчата-музикантки, які збирали гроші на ЗСУ.

Обстріл зруйнував храм Святих апостолів Петра і Павла та торговельні точки.

Постраждали 9 людей, серед яких – 11-місячна дитина.

Окрім Запоріжжя, під постійним вогнем окупантів перебувають понад 20 населених пунктів області.

Також окупанти на кілька годин призупиняли рух автотранспорту через Кримський міст.