Повітряна тривога на Сході через дрони: у Запоріжжі пролунали вибухи

12 серпня 2023, 03:09
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У ніч на 12 серпня у східних областях України пролунала тривога. Моніторингові канали повідомили про запуск дронів з тимчасово окупованих територій.

Близько 3 ночі вибухи чули у Запоріжжі. За інформацією телеграм-каналів, повідомляє 24 Канал, ймовірно, що по дронах-камікадзе працювали сили ППО.

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Тривогу оголосили одразу у кількох областях

Тривогу оголосили після опівночі одразу у кількох східних областях. Зокрема, неспокійно було не лише на Запоріжжі, а й на Донеччині, Дніпропетровщині, Луганщині. Також "почервонів" тимчасово окупований Крим.

Спочатку Повітряні сили попередили про ракетну небезпеку. Згодом, за інформацією моніторингових каналів, до цього додалась загроза БпЛА. Їх окупанти запустили одразу декілька з тимчасово окупованих територій.

В окупованому Криму, тим часом, неспокійно

Поки загарбники не дають спокою Сходу України, не спиться і тимчасово окупованому Криму. Ймовірно, що "пропущені" у Новоозерному. Там, як кажуть місцеві, було дуже гучно через вибухи. Звуки були схожі на проліт безпілотників та роботу російської ППО.

Зверніть увагу! Також окупанти на кілька годин призупиняли рух автотранспорту через Кримський міст.

Окупанти влаштовують пекло у Запоріжжі

  • Ввечері 10 серпня у Запоріжжі пролунав гучний вибух. Це сталось одразу через кілька хвилин після того, як оголосили про повітряну тривогу.
  • Епіцентром удару був цивільний об'єкт – готель. Загинула жінка. Поранені через атаку росіян були 16 людей. Серед них 4 – діти.
  • Напередодні агресор ракетою поцілив по обласному центру. Жертвами стали 3 осіб. Двоє з них – дівчата-музикантки, які збирали гроші на ЗСУ.
  • Обстріл зруйнував храм Святих апостолів Петра і Павла та торговельні точки.
  • Постраждали 9 людей, серед яких – 11-місячна дитина.
  • Окрім Запоріжжя, під постійним вогнем окупантів перебувають понад 20 населених пунктів області.
Автор: Ірина Пундор