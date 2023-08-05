Коли лунає повітряна тривога: скільки є часу, аби сховатися під час атаки

Уже понад 500 днів триває повномасштабна війна, яка супроводжується щоденними обстрілами ворога, зокрема ракетами. Сирени, на жаль, уже стали звичними для нас, та попри те ніколи не можна ігнорувати сигнали тривоги.

Про основні правила безпеки під час ворожих атак нагадує 24 Канал. Про те, скільки є часу на те, аби сховатися в укритті під час ворожих атак – читайте далі.

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Скільки є часу на те, аби сховатися під час атаки

Варто розуміти, що час, який у вас є на те, аби сховатися, залежить від кількох аспектів: яку зброю використовує ворог та як далеко ваш населений пункт розташований від лінії фронту чи кордону з окупантами. Тому потрібно розглядати різні сценарії.

Якщо ворог запускає дрони

"Шахеди" найповільніша зброя серед тих, яку окупанти використовують для ударів по Україні. Якщо у вашій області лунають сирени через загрозу атаки дронами, то у вас є достатньо часу аби без зайвої метушні пройти в укриття. Поспішати тільки варто при умові, що ваш населений пункт межує з областю, де вже помітили дрони – не виключено, що вони вже близько до вас.

Це правило стосується всіх регіонів України, крім населених пунктів, які біля кордону з окупантом чи лінії фронту – якщо оголошена тривога через атаку дронами, то часу на те, щоб сховатися, у вас набагато менше.

Якщо ворог обстрілює з артилерії

Якщо ви отримуєте сповіщення про артилерійський обстріл, то це означає, що наші воїни помітили активність артилерійських установок противника, здебільшого це означає, що вогонь або вже відкрили, або відкриють от-от. Тому часто навіть не встигає спрацювати сигнал тривоги. На жаль, часу для того, аби сховатися – обмаль. Як тільки ви почули вибух чи отримали сповіщення про загрозу – ховайтесь.

Якщо ворог запускає авіабомби

Авіабомби – зброя, яку ворог скидає з літаків. Для цього противнику потрібно підлітати близько до лінії фронту чи кордону. Загрозу ці бомби становлять для прикордонних та прифронтових міст. На жаль, часу так само обмаль. Так, більше, ніж при артобстрілі, але все ж. У вас на те, аби сховатися, є всього лиш кілька хвилин.

Якщо ворог атакує ракетами

У цьому випадку теж є чимало умов, тому потрібно розглядати всі випадки: