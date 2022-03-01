Повітряна тривога у Тернополі та на Волині
1 березня 2022 , 19:53Читать новость на русском
Повітряна тривога у Тернополі та на Волині. Людей закликають перейти в укриття.
Повідомлення надійшло о 19:46 1 березня. Сирени лунають через загрозу потрапляння ракет.
Зауважте Рятувальники пояснили, як діяти, коли лунає сирена
Повітряна тривога у Тернополі та на Волині
Увага. На Волині та в Тернополі повітряна тривога,
– мовиться у повідомленні.
Ба більше, мер міста Віталій Кличко заявив, що ніч проти 2 березня краще провести в укритті та не виходити на вулиці міста.
Поради українцям / Інфографіка 24 каналу
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!