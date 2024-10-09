"Шахеди" знову атакують низку областей України: де зараз лунає тривога
Російська армія в ніч з 9 на 10 жовтня запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.
Цього разу дрони-камікадзе почали атакувати українські регіони з півдня. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.
Цікаво Там було майже 400 дронів: Сили оборони успішно уразили базу зберігання "Шахедів"
Що відомо про повітряну тривогу
Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.
Повітряні сили попередили: Повітряні сили повідомили, що: У Київській, Черкаській і Кіровоградській областях – відбій тривоги. У Київській області – повітряна тривога. Черкаська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті Повітряні сили повідомили, що: Кіровоградська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА. Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Повітряні сили попередили:
Повітряні сили повідомили, що:
У Київській, Черкаській і Кіровоградській областях – відбій тривоги.
У Київській області – повітряна тривога.
Черкаська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті
Повітряні сили повідомили, що:
Кіровоградська область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.
Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.