"Шахеди" знову атакують низку областей України: де зараз лунає тривога

Російська армія в ніч з 9 на 10 жовтня запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Цього разу дрони-камікадзе почали атакувати українські регіони з півдня. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

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