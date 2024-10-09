"Шахеди" знову атакують низку областей України: де зараз лунає тривога

9 жовтня 2024, 23:03
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Автор: Владислав Кравцов

Російська армія в ніч з 9 на 10 жовтня запустила по Україні свої безпілотники типу "Шахед". Через це у низці областей лунала повітряна тривога.

Цього разу дрони-камікадзе почали атакувати українські регіони з півдня. 24 Канал закликає жителів областей, де оголошена повітряна тривога, негайно прямувати в укриття цивільного захисту.

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Що відомо про повітряну тривогу

Зверніть увагу! Оперативно про тривоги й ракетну небезпеку для різних областей України читайте в нашому телеграмі.

00:36, 10 жовтня

Повітряні сили попередили:

  • Нові групи БпЛА з Курської області через Сумщину, курсом на Полтавщину;
  • Ще групи БпЛА зайшли через Запоріжжя на Дніпропетровщину, курс північно-західний;
  • Ще БпЛА з Херсонської області у напрямку Миколаївської області.
00:29, 10 жовтня

Повітряні сили повідомили, що: 

  • БпЛА в районі Южного, курс північно-західний;
  • БпЛА на північному заході Дніпропетровської області, курсом на Кременчук;
  • БпЛА в районі Запоріжжя з півночі;
  • БпЛА на заході Сумщини, орієнтовний напрямок Київ через Чернігівщину;
  • БпЛА в районі Семенівки (Чернігівщина), курс західний.
00:10, 10 жовтня

У Київській, Черкаській і Кіровоградській областях – відбій тривоги.

00:02, 10 жовтня

У Київській області – повітряна тривога.

23:25, 09 жовтня

 Черкаська  область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

22:58, 09 жовтня

Де зараз лунає повітряна тривога: дивіться на карті

22:38, 09 жовтня

Повітряні сили повідомили, що:

  • Ворожий БпЛА наближається до Кропивницького з півдня;
  • Нові БпЛА з Херсонщини прямують на Миколаївщину, північно-західним курсом.
22:23, 09 жовтня

Кіровоградська  область – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.

21:54, 09 жовтня

Херсонська та Миколаївська області – загроза застосування ударних ворожих БпЛА.