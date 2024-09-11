Україну атакують "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу

У ніч на 12 вересня російська армія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.

У разі загрози закликаємо негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, передає 24 Канал.

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Повітряна тривога в Україні