Україну атакують "Шахеди": де оголошено повітряну тривогу
У ніч на 12 вересня російська армія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У низці областей оголошено повітряну тривогу.
У разі загрози закликаємо негайно прямувати в укриття. Де зараз лунає тривога, передає 24 Канал.
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Повітряна тривога в Україні
Ракета на Чернігівщині, курс на Київщину. Існує загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку. Фіксується активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку. Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей. Повітряні сили повідомляють, що група "Шахедів" рухається на межі Харківської та Сумської областей. Курс на Полтавщину.
Де зараз тривога
Ракета на Чернігівщині, курс на Київщину.
Існує загроза застосування балістичного озброєння з північного напрямку.
Фіксується активність ворожої тактичної авіації на південно-східному напрямку.
Є загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
Повітряні сили повідомляють, що група "Шахедів" рухається на межі Харківської та Сумської областей. Курс на Полтавщину.