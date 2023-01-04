Міг-31 може завдати ударів, проти яких Україна не має засобів: чому в Україні лунала тривога
В Україні 4 січня з 10:36 до 12:36 тривала масштабна повітряна тривога. У Білорусі злітав російський МіГ-31.
Речник Повітряних Сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що було причиною масштабної тривоги в Україні 4 січня, передає 24 Канал.
Варте уваги Росія зараз буде намагатися застосувати нові підходи під час обстрілів, – ГУР
Чому в Україні оголошували повітряну тривогу 4 січня
Він зазначив, що в Україні було оголошено повітряну тривогу через російський винищувач МіГ-31К, який є носієм ракет типу "Кинжал".
За словами Ігната, відповідних ракет не так багато залишилося в Росії, "мова йде по десятки ракет". Він також підкреслив, що вони вже не раз застосовувалися з 24 лютого.
За інформацією Ігната, політ МіГ-31К триває близько півтори години. Він може завдавати ударів з повітря і будь-який регіон України може бути уражений цією ракетою, стверджує представник Повітряних Сил.
На жаль, немає засобів протидії такому озброєнню. Виявляти та збивати його – неможливо,
– сказав Ігнат.
Росія готує нову атаку: коли вона може бути
- В переддень Нового 2023 року Росія вирішила завдати масованого ракетного удару по Україні. Російські терористи випустили у святковий день понад 20 ракет по мирному населенню нашої країни.
- Українська розвідка повідомляє, що Росія готується до нового масованого обстрілу, там припускають, що він може відбуватися раніше 9 – 10 січня.
- Представник ГУР Міноборони Вадим Скібіцький розповів про помітні ознаки підготовки російської армії. Також він зазначив, що все може залежати і від погоди.
- Наразі в Чорному морі перебуває лише 3 кораблі країни-агресорки, проте серед них немає жодного ракетоносія. У ЗСУ припускають, що Росія забрала носіїв ракет, щоб підготувати атаку на Різдво.
- Також зазначають, що російських загарбників все ще є достатньо іранських дронів, які вони використовують останнім часом переважно вночі, сподіваючись, що у темний час доби їх важче помітити.