Росія запустила "Шахеди" по Україні: де існує загроза
Російська армія продовжує терор українських міст та селищ. Пізно ввечері 8 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".
У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття. Де наразі фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.
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4 "Шахеди" з Роменський району зайшли у Миргородський район Полтавщини. Продовжують західний курс. 2 нових БпЛА через Охтирку/Богодухів. Також західним курсом. Монітори повідомляють, що на перетині Сумської та Полтавської області перебуває 5 безпілотників. "Шахеди" із Сумщини летять у напрямку на Полтавщину. Повітряні сили повідомляють, що групу "Шахедів" фіксують на межі Харківської та Сумської областей. Курс – на Захід.
Де зараз тривога
4 "Шахеди" з Роменський району зайшли у Миргородський район Полтавщини. Продовжують західний курс.
2 нових БпЛА через Охтирку/Богодухів. Також західним курсом.
Монітори повідомляють, що на перетині Сумської та Полтавської області перебуває 5 безпілотників.
"Шахеди" із Сумщини летять у напрямку на Полтавщину.
Повітряні сили повідомляють, що групу "Шахедів" фіксують на межі Харківської та Сумської областей. Курс – на Захід.