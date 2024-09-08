Росія запустила "Шахеди" по Україні: де існує загроза

Російська армія продовжує терор українських міст та селищ. Пізно ввечері 8 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".

У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття. Де наразі фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.

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