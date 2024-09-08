Росія запустила "Шахеди" по Україні: де існує загроза

8 вересня 2024, 23:44
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Автор: Дмитро Усик

Російська армія продовжує терор українських міст та селищ. Пізно ввечері 8 вересня ворог знову запустив дрони-камікадзе типу "Шахед".

У низці регіонів було оголошено повітряну тривогу. Закликаємо не ігнорувати загрозу та прямувати в укриття. Де наразі фіксують російські "Шахеди", передає 24 Канал.

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23:39, 08 вересня

4 "Шахеди" з Роменський району зайшли у Миргородський район Полтавщини. Продовжують західний курс.

2 нових БпЛА через Охтирку/Богодухів. Також західним курсом.

23:36, 08 вересня

Де зараз тривога

23:23, 08 вересня

Монітори повідомляють, що на перетині Сумської та Полтавської області перебуває 5 безпілотників.

23:13, 08 вересня

"Шахеди" із Сумщини летять у напрямку на Полтавщину.

22:52, 08 вересня

Повітряні сили повідомляють, що групу "Шахедів" фіксують на межі Харківської та Сумської областей. Курс – на Захід.