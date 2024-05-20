У Росії злітали аж 6 літаків МіГ-31К: була загроза пусків "Кинджалів"

На території всієї України оголошували про повітряну тривогу. Адже у Росії злітали винищувачі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 18:14 20 травня про зліт першого ворожого винищувача. Повітряну тривогу оголосили в ту ж хвилину, а подекуди – раніше. Відбої пролунали орієнтовно о 18:49 20 травня.

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