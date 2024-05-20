У Росії злітали аж 6 літаків МіГ-31К: була загроза пусків "Кинджалів"

20 травня 2024, 18:17
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На території всієї України оголошували про повітряну тривогу. Адже у Росії злітали винищувачі.

Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 18:14 20 травня про зліт першого ворожого винищувача. Повітряну тривогу оголосили в ту ж хвилину, а подекуди – раніше. Відбої пролунали орієнтовно о 18:49 20 травня.

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18:49, 20 травня

Відбій загрози по МіГ-31. У всій Україні пролунали відбої. Виняток – Луганщина та Крим, де небезпека триває з 2022 року. 

18:34, 20 травня

Далі ворожа ціль тримала курс на Полтавщину. 

18:33, 20 травня

Повітряні сили ЗСУ попередили про ціль через Сумщину на Південь.

18:22, 20 травня

Всього зафіксовано зліт шести винищувачів МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що:

  • з аеродрому Саваслейка – злетіли 4,
  • з Астрахані - 2. 

Можливі пуски "Кинджалів",
– попередили українські військові.  

18:18, 20 травня

Зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.

18:14, 20 травня

Повітряні сили ЗСУ повідомили про те, що ракетну небезпеку оголосили по всій території України. Причина – зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка, що у Нижньогородській області Росії. 


Небезпека на території всієї країни

Автор: Діана Квасневська