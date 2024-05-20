У Росії злітали аж 6 літаків МіГ-31К: була загроза пусків "Кинджалів"
На території всієї України оголошували про повітряну тривогу. Адже у Росії злітали винищувачі.
Повітряні сили ЗСУ повідомили орієнтовно о 18:14 20 травня про зліт першого ворожого винищувача. Повітряну тривогу оголосили в ту ж хвилину, а подекуди – раніше. Відбої пролунали орієнтовно о 18:49 20 травня.
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Відбій загрози по МіГ-31. У всій Україні пролунали відбої. Виняток – Луганщина та Крим, де небезпека триває з 2022 року. Далі ворожа ціль тримала курс на Полтавщину. Повітряні сили ЗСУ попередили про ціль через Сумщину на Південь. Всього зафіксовано зліт шести винищувачів МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що: Можливі пуски "Кинджалів", Зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.
– попередили українські військові.
Відбій загрози по МіГ-31. У всій Україні пролунали відбої. Виняток – Луганщина та Крим, де небезпека триває з 2022 року.
Далі ворожа ціль тримала курс на Полтавщину.
Повітряні сили ЗСУ попередили про ціль через Сумщину на Південь.
Всього зафіксовано зліт шести винищувачів МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що:
Можливі пуски "Кинджалів",
Зліт ще одного МіГ-31К з аеродрому Саваслейка.