Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

Ввечері 23 липня російська армія знову запустила по території України "Шахеди". Так, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Як рухаються російські дрони та існує небезпека ударів, передає 24 Канал.

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Росія запустила "Шахеди"