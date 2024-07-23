Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів
Ввечері 23 липня російська армія знову запустила по території України "Шахеди". Так, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.
Як рухаються російські дрони та існує небезпека ударів, передає 24 Канал.
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Росія запустила "Шахеди"
Одеська область майже відбилася. Є ще БпЛА на Полтавщині – у напрямку Київської області. Монітори повідомляють про вибухи в Ізмаїлі. У напрямку міста рухаються ще "Шахеди". Ізмаїльський район Одещини – залишайтеся в укриттях. Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА. Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини. "Шахеди" на Кіровоградщині – у напрямку Черкащини. Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині. Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Запорізької області.
Де зараз тривоги
Одеська область майже відбилася.
Є ще БпЛА на Полтавщині – у напрямку Київської області.
Монітори повідомляють про вибухи в Ізмаїлі. У напрямку міста рухаються ще "Шахеди".
Ізмаїльський район Одещини – залишайтеся в укриттях.
Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.
Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.
"Шахеди" на Кіровоградщині – у напрямку Черкащини.
Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на Донеччині.
Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини.
Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Запорізької області.