Росія запустила "Шахеди": де існує загроза ударів

23 липня 2024, 23:53
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Ввечері 23 липня російська армія знову запустила по території України "Шахеди". Так, у низці регіонів оголошено повітряну тривогу.

Як рухаються російські дрони та існує небезпека ударів, передає 24 Канал.

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Росія запустила "Шахеди"

03:25, 24 липня

Одеська область майже відбилася.

Є ще БпЛА на Полтавщині – у напрямку Київської області.

02:52, 24 липня

Монітори повідомляють про вибухи в Ізмаїлі. У напрямку міста рухаються ще "Шахеди".

01:48, 24 липня

Ізмаїльський район Одещини – залишайтеся в укриттях.

01:41, 24 липня

Полтавська область – загроза застосування ударних БпЛА.

01:22, 24 липня

Групи ворожих БпЛА з акваторії Чорного моря в напрямку Одещини.

01:15, 24 липня

"Шахеди" на Кіровоградщині – у напрямку Черкащини.

00:57, 24 липня

Пуски керованих авіаційних бомб тактичною авіацією на  Донеччині.

00:38, 24 липня

Кіровоградська область – загроза застосування ударних БпЛА з Дніпропетровщини.

23:36, 23 липня

Де зараз тривоги

Група російських БпЛА на Запоріжжі. Рухаються у напрямку Дніпропетровської та Херсонської областей.

Також безпілотник на Донеччині через Покровський район.
Курс Північний.

Де зараз тривоги / alerts.in.ua

23:24, 23 липня

Повітряні сили повідомили про загрозу застосування ударних дронів для Запорізької області.

Автор: Владислав Кравцов, Дмитро Усик