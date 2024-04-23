Ворог запустив "Шахеди": у частині областей оголосили тривогу

Ввечері 23 квітня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося про загрозу для низки регіонів України.

Повітряні Сили попереджали про загрозу ударів по Полтавській області та Півдню. Що відомо про цю вечірню атаку агресора, передає 24 Канал.

Дивіться також Ворог прорвався до Очеретиного та штурмує Красногорівку: як змінилася лінія фронту за тиждень

Де була тривога та летіли "Шахеди"