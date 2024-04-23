Ворог запустив "Шахеди": у частині областей оголосили тривогу

23 квітня 2024, 22:32
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Ввечері 23 квітня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося про загрозу для низки регіонів України.

Повітряні Сили попереджали про загрозу ударів по Полтавській області та Півдню. Що відомо про цю вечірню атаку агресора, передає 24 Канал.

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Де була тривога та летіли "Шахеди"

22:41, 23 квітня

Повітряні сили також попереджають про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука.

22:34, 23 квітня

Станом на зараз тривогу оголошено у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.

22:31, 23 квітня

Відбої оголошено на Півдні:

  • у Херсонській області
  • у Запорізькій області
  • у Миколаївській області
22:24, 23 квітня

Де зараз оголошено тривогу

22:19, 23 квітня

Існує застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської. Миколаївської областей. 

22:05, 23 квітня

Повітряні Сили написали, що "Шахеди" зафіксовано на півдні Полтавської області з рухом у західному напрямку. Моніторингові канали писали про загрозу для Кременчука

21:41, 23 квітня

Повітряна тривога через активність "Шахедів" дійшла до Полтавської області. Також тривогу оголошено в Сумській області.

21:25, 23 квітня

Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.

Автор: Дмитро Усик