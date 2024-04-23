Ворог запустив "Шахеди": у частині областей оголосили тривогу
Ввечері 23 квітня ворог вкотре запустив по Україні дрони-камікадзе типу "Шахед". Повідомлялося про загрозу для низки регіонів України.
Повітряні Сили попереджали про загрозу ударів по Полтавській області та Півдню. Що відомо про цю вечірню атаку агресора, передає 24 Канал.
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Де була тривога та летіли "Шахеди"
Повітряні сили також попереджають про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука. Станом на зараз тривогу оголошено у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях. Відбої оголошено на Півдні: Існує застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської. Миколаївської областей. Повітряні Сили написали, що "Шахеди" зафіксовано на півдні Полтавської області з рухом у західному напрямку. Моніторингові канали писали про загрозу для Кременчука Повітряна тривога через активність "Шахедів" дійшла до Полтавської області. Також тривогу оголошено в Сумській області. Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.
Повітряні сили також попереджають про рух ударних БпЛА у напрямку Кременчука.
Станом на зараз тривогу оголошено у Полтавській, Сумській, Дніпропетровській та Харківській областях.
Відбої оголошено на Півдні:
Існує застосування ворожих ударних БпЛА для Херсонської. Миколаївської областей.
Повітряні Сили написали, що "Шахеди" зафіксовано на півдні Полтавської області з рухом у західному напрямку. Моніторингові канали писали про загрозу для Кременчука
Повітряна тривога через активність "Шахедів" дійшла до Полтавської області. Також тривогу оголошено в Сумській області.
Повітряні Сили попередили про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з північно-східного напрямку.